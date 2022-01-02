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各國領袖新年展望 呼籲團結「終結疫情」

編譯中心／綜合1日電

全球多個國家和國際組織的領導人在新年致辭，聚焦對抗新冠疫情和應對未來挑戰，呼籲各方團結一致走出疫情及邁向復甦。

世衛（WHO）組織祕書長譚德塞發表演講，希望今年將是終結這場大流行的一年，「前提是我們要同心合力，如果我們能終止不公平，我們就可以終結疫情」。他指的是貧富國疫苗分布不均的問題。

法國總統馬克宏承認Omicron使疫情逆轉，未來數周處境艱難，但強調只要國民大規模接種疫苗就能迎刃而解。

英國首相強生則稱，2021年的跨年相對2020年封城3個月，「好到沒得比」。他強調藉著接種及加強劑，英格蘭將在Omicron確診案例增加下仍能開新年派對。

德國新總理蕭茲敦促國民齊心協力，2022年戰勝新冠，承諾政府會作出「迅速而果斷」的應對。

美國總統拜登則鼓勵國民：「無論挑戰有多艱巨，障礙有多高，我們總能克服。這種病毒雖然難搞，但是我們更頑強。」

俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯遭到諸多挑戰，但人們已學會在這樣的惡劣條件下生活；他說，期盼即將到來的轉變，「將所有人團結在一起，我們面臨挑戰，但會奮勇向前。」

新加坡總理李顯龍說，全球與新冠病毒的鬥爭還未結束，Omicron的出現為疫情增添新變數，「放眼未來，新加坡人仍需團結一致」。

日本首相岸田文雄則說，面對Omicron必須假設最壞的狀況，慎重因應。他也說，未來戰勝疫情後的首要目標就是振興日本經濟，實現自己所提出的「新資本主義」。

日皇新年談話的主軸也是疫情，除對過去一年受疫情所苦民眾表達慰問，也感謝醫療從業人員付出。他說，希望大家更加珍惜人與人之間關係，一同跨越這次難關。

疫情 Omicron 新加坡

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