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義大利恐千萬人隔離 專家憂全國癱瘓「快放寬規定」

編譯中心／綜合28日電

衛生專家今天敦促義大利政府放寬新冠疫情隔離規定，因為隨著具高度傳染力的Omicron變異株蔓延，隔離人數日益增多，義大利恐有癱瘓之虞。另一方面，日本政府下修標準，認定搭機時坐在確診者前後兩排內的旅客才認定為「密切接觸」。

義大利Gimbe衛生基金會主席卡爾塔貝洛塔表示，每名新冠患者平均接觸5至10人，義大利兩周內料將會有約100萬人染疫，「那意味會有500至1000萬名接觸者必須隔離」。病毒學家佩格里斯可也說：「在Omicron擴散的情況下，我們必須考慮改變介入的方式，否則就會走向廣義的封城。」衛生專家敦促義大利政府放寬COVID-19隔離規定，他們認為若不如此，隨著具高度傳染力的Omicron變異株蔓延，隔離人數日益增多，義大利恐有癱瘓之虞。

義大利28日通報的新增病例，由前一天的3萬810例增加至7萬8313例創單日新高，政府新冠防疫衛生專員費格里奧洛說，衛生官員正考慮修訂隔離規定。

另據NHK報導，Omicron近期在日本境內擴散，日本原先規定，與Omicron確診者搭同一航班者全為密切接觸者，且須在防疫旅館隔離觀察，造成防疫旅館不足。厚生勞動省因此從今天起下修Omicron確診者的密切接觸者認定標準，改為與確診者坐在同一排及前後2排內座位的乘客，下修後的標準與其他變異株相同。

讀賣新聞報導，許多被隔離的密切接觸者對隔離閉關生活抱怨連連，日本中央政府下修Omicron密切接觸者認定標準，讓面臨防疫旅館緊迫的地方政府鬆了口氣。

義大利 Omicron 防疫

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