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英國將到府打疫苗避封城 新加坡10人酒吧群聚染Omicron

編譯田思怡／綜合26日電
倫敦市新冠疫情飆升，民眾沒心情過聖誕節，市中心卡納比街25日空空蕩蕩。（美聯社）
倫敦市新冠疫情飆升，民眾沒心情過聖誕節，市中心卡納比街25日空空蕩蕩。（美聯社）

傳播快速的Omicron變異株使英國的新冠感染率再破紀錄，過去一周，英格蘭每35人就有1人新感染新冠病毒，倫敦每20人就有1人新感染。

面對疫情激增，英國仍有大約500萬人未接種新冠疫苗，而醫師指出，因感染新冠病毒進入加護病患的重症患者，90%未接種疫苗，因此英國政府計畫派人到接種疫苗比率較低的地區，挨家挨戶為民眾打疫苗。

英國衛生部、英格蘭國民保健署（NHS）和首相府正在討論派人到接種疫苗比率較低地區，挨家挨戶為民眾打疫苗，認為這是避免封城和其他防疫限制的關鍵。這也讓住在鄉下地方、不方便前往疫苗中心接種疫苗的民眾得以接種。

新加坡的Omicron本土疫情持續擴散，25日再出現一個感染群組，10名患者與一間酒吧有關連，正追蹤密切接觸者。這個群組的首名病患月中從美國入境，第二日和一名同事見面，這名同事2日後到過這間酒吧 。新加坡目前發現440多個Omicron病例，其中79個為本土個案，至今發現2個疑似感染群組。

另據路透報導，以色列總理辦公室表示，總理班奈特今天居家隔離，並將等待PCR篩檢結果，此前他的14歲女兒確診。班奈特得知女兒染疫後，隨即離開每周的內閣例會並返家隔離。當前以色列因變異株Omicron入侵以致疫情加劇。

內閣例會開始前，班奈特及其他政府部會首長曾快篩檢測並呈陰性。這位以色列的領導人8月20日已注射疫苗加強劑。

雖然班奈特呼籲民眾取消出國計畫，以遏制Omicron的擴散，卻因他的髮妻和子女月初到國外度假而招致公眾批評。

以色列已通報1118個Omicron確診病例，而感染這個變異株的人數如今每兩天就增加一倍。

疫苗 Omicron 英國

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