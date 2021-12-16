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「感覺很好」 俄羅斯超狂政客宣布已打第7針新冠疫苗

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯極端民族主義政黨「俄羅斯自由民主黨」（LDPR）的黨魁吉里諾夫斯基15日在自己的Telegram頻道宣布，自己已接種多達7劑的新冠肺炎疫苗，更把自身當成疫苗安全與效度的範例。畫面翻攝：Telegram/Жириновский
俄羅斯極端民族主義政黨「俄羅斯自由民主黨」（LDPR）的黨魁吉里諾夫斯基15日在自己的Telegram頻道宣布，自己已接種多達7劑的新冠肺炎疫苗，更把自身當成疫苗安全與效度的範例。畫面翻攝：Telegram/Жириновский

俄羅斯極端民族主義政黨「俄羅斯自由民主黨」（LDPR）的黨魁吉里諾夫斯基（Vladimir Zhirinovsky）15日宣布，他已接種多達7劑的新冠肺炎疫苗，更把自身當成疫苗安全與效度的範例。

俄羅斯官媒《RT》報導，75歲的吉里諾夫斯基是政壇老將，以民粹觀點和對抗性政治風格廣為人知，民調更一貫顯示他是俄國最受歡迎的非政府政治人物。

據報導，吉里諾夫斯基在自己的Telegram頻道發布又接種疫苗的新聞，並附上一隻他在簽署文件和接種疫苗的消息，同時對其他人發出呼籲，要是他們還沒有施打疫苗的話，就盡快去接種。

據報導，吉里諾夫斯基寫道，「新冠病毒持續在世界各地推進，僅僅在我國，近50萬人已經死了！想像一下規模吧，這好像是一個如圖拉（Tula）、加里寧格勒（Kaliningrad）或梁贊（Ryazan）的城市剛剛滅亡了。但俄羅斯的半數人口沒有成熟到足以接種疫苗。這簡直是遺憾哪，意味著大流行疫情將會繼續下去，民眾將繼續被傳染與生病，城市的死亡價值將不幸地繼續增長」。

吉里諾夫斯基繼續寫道，「朋友們，打疫苗吧。我已經接種了Sputnik V疫苗，這次是來自丘馬科夫中心（Chumakov Centre）的CoviVac，這是一隻典型的滅活病毒疫苗，這技術已經派上用場幾十年了」。

最後，吉里諾夫斯基自曝，「總計下來，這是我從2020年9月開始的第七針了，而我一次都沒有患上新冠，我感覺很好」。

疫苗 俄羅斯 疫情

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