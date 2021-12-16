Omicron肆虐 英國單日確診新高 倫敦病例60%是新變種

英國15日新增7萬8610例新冠確診病例，創疫情爆發以來單日新高。圖為倫敦一處疫苗接種中心排起長龍。(美聯社)

英國 15日新增7萬8610例新冠確診病例，創疫情爆發以來單日新高，在倫敦確診病例中，Omicron 變異株約占60%。此外，南非15日也通報新增確診2萬6976例，也創新高。義大利16日起將收緊從歐盟國家入境的限制，規定每個人都須接受新冠病毒篩檢，未接種疫苗 者還得隔離5天。

英國15日增7萬8610例確診，比今年1月8日的最高紀錄6萬8053例還多出約1萬例。今天的確診病例中有4671例是Omicron變異株。英國衛生大臣賈維德表示，在倫敦確診病例中，Omicron變異株占約60%。高傳染力的Omicron變異株病例正在英國各地激增。英相強生警告恐出現感染「浪潮」。

南非15日新增確診創新高。圖為民眾在診所接種疫苗。 (美聯社)

此外，南非國家傳染病研究所15日也通報新增2萬6976例，創下單日新高。先前的紀錄是7月初的2萬6485例，當時由Delta變異株引發第三波疫情高峰。

由於Omicron變異株引發歐洲新一波疫情，德國、西班牙、希臘、匈牙利今天開始替5歲至11歲幼童接種疫苗。德國小兒科醫師表示，許多家長要求替孩子施打新冠疫苗，「一開放預約接種，名額幾乎都會被搶光」。在希臘，目前已有逾2萬名父母替孩子預約疫苗接種。

部分歐洲國家將在近期內啟動類似的疫苗接種計畫，包括義大利、葡萄牙、波蘭、波羅的海三小國和捷克共和國，其他國家尚未做出最後決定。

義大利15日新增逾2萬例、120人病故。當局規定12月16日起至明年1月31日，都須接受新冠篩檢，未接種疫苗者除了提供陰性證明，並需隔離5天。此前，歐盟國家旅客入境只須出示疫苗接種、染疫康復或是篩檢結果為陰性的證明即可。

另據歐洲疾病預防管制中心（ECDC）今天警告，光靠疫苗接種將不足以阻止Omicron變異株興起，必須立即採取「強力行動」降低傳播。ECDC主任艾孟聲明還指出，有跡象顯示，歐盟及歐洲經濟區國家已出現社區傳播，且有模型顯示，Omicron病例進一步激增「即將發生」。