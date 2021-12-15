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歐盟:Omicron將在明年1月中前 成歐洲主流病毒株

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Omicron變異株肆虐 為何英國估一天恐有20萬人感染？

編譯林聰毅／綜合外電
英國衛生官員透露本周一（13日）當天全國估計有20萬人感染Omicron變種新冠病毒，如果感染這種病毒的人數持續每2.5天增加一倍，估計光是在即將到來的這個周日，將會有100萬人受到感染。路透
英國衛生官員透露本周一（13日）當天全國估計有20萬人感染Omicron變種新冠病毒，如果感染這種病毒的人數持續每2.5天增加一倍，估計光是在即將到來的這個周日，將會有100萬人受到感染。路透

英國衛生大臣賈維德(Sajid Javid)透露， 本周一（13日）當天全國估計有20萬人感染Omicron變種新冠病毒，這個估計數字令國會震驚不已。

如果感染Omicron的人數持續每2.5天增加一倍，正如目前的估計所顯示，光是在即將到來的這個周日，將會有100萬人受到感染。

為什麼估計感染Omicron的數字比確診病例高出許多？在本周一，當英國衛生安全局（UKHSA）估計約有20萬個感染Omicron的新病例時，當天確診新冠肺炎的人數為59,610人，其中大約37,000人估計是感染了Omicron，每日確診病例數創疫情期間第五高紀錄。但衛生官員指出，根據UKHSA的模型，200,000這個數字可能被低估了，

英國金融時報報導說，感染和病例是兩個不同的指標。倫敦衛生與熱帶醫學學院生物統計學助理教授賈維斯（Chris Jarvis）說，很大部分的感染者是無症狀的，而且大多是篩檢的漏網之魚。他並表示：「即使這200,000人中的每一個人都進行了篩檢，最快也要到周末才能記入我們的病例數據中。」

UKHSA的資料分析主任萊利（Steven Riley）教授表示，隨著感染率進一步上升，篩檢量能可能會影響病例數據中檢測到的感染人數。他說，實際的確診高峰將取決於篩檢高峰。在截至12月13日的一周，日均PCR篩檢量能略高於800,000人。

究竟是哪個年齡層和地區正在推升Omicron的感染率？目前倫敦的病例增加最快，過去一周增加了一倍多，現在每天增加10%以上，實際上是每六天增加一倍；其次是英格蘭東部，每天的病例增加率為8%，相當於每九天增加一倍。此外，倫敦的病例數激增主要由年輕成人帶動，20-34歲的病例數每天都以15%的速度增加，而且在不到五天內增加了一倍。

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