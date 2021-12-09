英國實施近半年最嚴防疫令 強生：可辦聖誕派對

英國首相強生宣布英格蘭地區自今夏解封以來最嚴格防疫規定不過，他強調還沒走到「封城」這一步，民眾繼續舉辦聖誕派對。圖為倫敦市民穿過倫敦的柯芬園。(路透)

英國 首相強生8日宣布英格蘭地區今夏以來最嚴格防疫規定，包括加強室內戴口罩 、在家工作。不過，他強調政府還沒走到「封城 」這一步，呼籲民眾繼續舉辦聖誕派對，但建議參加前先檢測或快篩。同時，丹麥也宣布10日午夜起關閉餐廳和酒吧並禁止販賣酒類，學校將從15日起關閉，總理弗雷德里克森並敦促民眾在家工作，並取消聖誕派對等社交聚會。

英國近一周每日平均新增4萬8552例確診、121人死亡，Omicron病例也以每2至3天呈倍數成長。當局8日宣布啟動「B計畫」，夜店及其他大型場所需檢查完整接種證明或快篩陰性；13日起盡可能在家工作；10日起在室內公共場所必須戴口罩，但可排除餐廳和酒吧。

強生的政府團隊威信備受質疑。(美聯社)

強生雖強調聖誕派對不受影響，但近日一段影片曝光，讓他的政府團隊威信備受質疑。去年聖誕期間，英國大部分地區實行封城，民眾無法聚會，但電視台公布影片顯示，當時唐寧街首相官邸內有許多社交聚會。席間，強生的一批下屬拿舉行聖誕派對來開玩笑，當時的首相發言人、後來改任COP26氣候峰會女發言人的斯特拉頓笑著問：「芝士和酒預備好了嗎？」斯特拉頓昨日已宣布請辭。

無獨有偶，芬蘭總理馬林（Sanna Marin）近日傳出在與感染者接觸後，仍前往夜店聚會且沒戴口罩，為此她出面向大眾道歉。

芬蘭總理馬林近日傳出在與感染者接觸後，被媒體拍到仍前往夜店聚會且沒戴口罩，為此她也出面向大眾道歉。（路透）

衛報報導，馬林4日被雜誌拍到出現在赫爾辛基一家夜店、更一路待到凌晨4時。但該國外交部長哈維斯托在數小時前才剛確診，而芬蘭內閣3日才剛開過會，代表馬林有接觸史。

事件曝光後，馬林6日表示當時和丈夫、朋友一起「享受夜生活」，並提到「有官員告訴我，儘管與感染者有過接觸，但新冠防疫指南並未要求我隔離」，馬林8日還正式道歉。當地電視頻道的民調中，有三分之二受訪者表示馬林的行為是一個「嚴重錯誤」。

此外，曾是英國空防要塞、全世界最小國家西蘭公國（Sealand）非常自豪表示，西蘭公國是歐洲唯一零確診的國度。