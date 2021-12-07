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Omicron攻陷首爾 南韓單日確診恐破6000

編譯張佑生／綜合報導
首爾街頭7日某新冠肺炎檢測站出現排隊人潮。歐新社
首爾街頭7日某新冠肺炎檢測站出現排隊人潮。歐新社

南韓國際廣播電台報導，新冠變異毒株Omicron已經蔓延到首爾。

首爾市政府7日透露，韓國外國語大學、慶熙大學、國立首爾大學三名外國留學生日前被確診為新冠變異毒株Omicron感染者。這些確診患者都訪問過韓國首例確診感染Omicron的牧師夫婦所去過的仁川市彌鄒忽區教會。

對此，韓國外國語大學決定截至本月14日將所有課程轉換為線上授課，並限制性地運營確診留學生曾前往的圖書館等設施。國立首爾大學和慶熙大學已呼籲確診學生所居住的宿舍內的其他學生接受新冠病毒檢測。截至目前，韓國確診的Omicron感染病例已增加到36例，除了仁川教會關聯病例以外，還包括從南非入境的三名確診者。

據中央防疫對策本部透露，以7日0時為基準，新冠危重病例為774例，創下韓國境內出現新冠疫情以來的最高紀錄。死亡者新增64人，死亡率為0.82%。過去一周日均新增新冠確診病例首次突破5000例，達到5012例。8日韓國單日新增新冠確診病例很可能突破6000例。

在韓國全國範圍內病床飽和的情況下，政府表示，將新冠定點治療醫院增加到四家，並發布行政命令，在最近一周內增加了1300多張病床。

Omicron 留學生 檢測

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