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牛津大學最新研究 混打選莫德納免疫反應較佳

連拜登都曾唸錯 變種病毒「Omicron」到底怎發音？

編譯季晶晶／綜合外電
新冠變種病毒Omicron最早在南非發現，世界衛生組織用希臘字母命名。路透
新冠變種病毒Omicron最早在南非發現，世界衛生組織用希臘字母命名。路透

世界衛生組織決定使用希臘字母，命名最早在南非發現的新冠變種病毒Omicron，但怎麼發音才對呢？

經營信用卡比較網站WalletHub的希臘裔美國人Odysseas Papadimitriou說，他無法理解電視主播說的「oh my krone」（近似：噢-麥-可弄），後來才發現她在講希臘字母的O。他形容那是可怕的發音，他會用現代希臘語唸成重音在前的「AWE-mee-kron」（近似：歐-米-可隆）。

古希臘語有時與現代發音有分歧，華爾街日報報導，Omicron數千年前到底如何發音，學者並無共識。牛津大學經典語言和文學教授Armand D'angour認為，「Omicron的發音方法不止一種」，畢竟「我們又不在那裡，沒有記錄下來」。而且，不同地區的人也有不同的方言。

耶魯大學古希臘語教授Egbert Bakker說，不管古今，這個字母都能唸作上面說過的、重音在前的「AWE-mee-kron」。一些美國人會把重音放在中間變成「 oh-MIKE-ron」，他自己不會那樣唸，不過這還不算太離譜。

有的發音則被學者認為絕對錯誤，例如連美國總統拜登都犯過的錯——「OM-nee-kron」，在「m」（嗯）後面加了「n」（呢）的音。Bakker說：「不行，那當然是胡說一通」。

字母 Omicron 耶魯大學

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