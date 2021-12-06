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開門就染Omicron？完整接種者 沒出防疫旅館也確診

英祭入境限制堵Omicron 專家轟：馬都跑了才關門

中央社／倫敦5日綜合報導
儘管英國Omicron病例三級跳，隨著聖誕節愈來愈近，不少英國人外出購物、參加派對歡慶。（美聯社）
儘管英國Omicron病例三級跳，隨著聖誕節愈來愈近，不少英國人外出購物、參加派對歡慶。（美聯社）

新冠肺炎（COVID-19）變異病毒Omicron蔓延全球多國，英國累計246起相關病例，促使當局重新祭出入境限制。然而專家認為，現在採取這類措施猶如當馬逃脫後才關起馬廄門欄，恐為時已晚。

英國今天通報新增4萬3992起新冠確診病例，54人在確診28天內死亡；衛生安全局（UKHSA）稍早宣布新增86起Omicron病例，相關確診數目前已累計246例。

為減緩Omicron病毒傳播，英國政府重新祭出防疫限制，自格林威治時間7日04時起，所有入境旅客必須在出發前48小時內接受PCR檢測或抗原快篩（lateral flow antigen test）且為陰性反應。

這項措施適用於來自任何國家的12歲以上旅客。按目前規定，旅客必須在抵達後兩天內接受PCR採檢。

當局收緊入境措施、重新祭出強制性規定，要求入境旅客必須在出發前接受篩檢，引爆旅遊業者怒火。

商務旅遊協會（Business Travel Association）表示，這類措施對觀光來說無疑是一記「重擊」，而機場業者協會（Airport Operators Association）也說，「出發前接受篩檢的規定是毀滅性打擊，因為這會使人們打消旅行的念頭」。

英國司法大臣拉布（Dominic Raab）告訴天空新聞網（Sky News），他深知新措施將對「旅遊業造成負擔」，但強調英國必須採取行動。

拉布說：「我們必須採取具針對性的措施，來阻止新變異病毒在國內散播，從而引發更大問題。」

英國政府矢言「若有必要，將採取進一步果斷行動，以遏止病毒和新變異株蔓延」。

英國稍早已禁止來自南非的航班，並將奈及利亞等10個非洲國家列入旅遊「紅色清單」，意味只有英國和愛爾蘭公民公民或英國居民可從清單中的國家入境。

然而專家警告，旅遊限制和禁令可能無法阻止病毒傳播。

英國政府科學顧問、傳染病流行病學教授伍爾豪斯（Mark Woolhouse）告訴英國廣播公司（BBC），祭出這波措施「恐怕為時已晚」。他說，英國迄今確認出現246例Omicron病例，顯然已出現社區感染。

劍橋大學統計學家史匹格哈特爾（David Spiegelhalter）說：「目前實施的旅行限制只會讓事情發生速度慢一點…但無法阻止它（Omicron），這個變異病毒遲早會入侵英國」。

為應付來勢洶洶的Omicron變異株，英格蘭再次強制要求民眾進入商店和搭乘公共交通工具時戴上口罩，英國也已擴大接種加強針的計畫，讓所有成年人都有資格接種第三劑疫苗。

英國 Omicron 篩檢

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