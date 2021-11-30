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Omicron病毒株首張圖像出爐 突變數量「遠超Delta」

編譯中心／綜合29日電
Omicron變異株首張「圖像」。（取材自推特）
Omicron變異株首張「圖像」。（取材自推特）

義大利羅馬一間素負盛名的醫院所公布的Omicron變異株首張「圖像」，顯示這種最早在南非發現的病毒株，突變數量遠比Delta變異株還要多。

中央社引述法新社報導，研究團隊今天聲明表示，在這張看似地圖的3D圖像中，「我們可以清楚看見Omicron變異株的突變數量，遠比Delta變異株還要多，尤其集中在與人類細胞互動的蛋白質部分區塊」。

研究人員表示：「這不意味著這些變異就會更危險，而是這種病毒藉由產生另一種變異來進一步適應人類。」「其他研究將告訴我們，這種適應是否為不好不壞、較不危險或較危險。」

米蘭大學臨床微生物學教授、羅馬耶穌聖嬰醫院（Bambino Gesu）研究人員阿特里（Claudia Alteri）指出，研究團隊聚焦在「棘蛋白3D結構」突變的研究上。

這張圖像是透過「研究科學界所獲得這種新變異株的序列」產生，而來源主要是「波札那、南非和香港」。阿特里說：「這張代表所有變異測繪的圖像僅描繪出Omicron的突變，但並未界定其作用。」

她補充表示：「現在要緊的是要藉由實驗室試驗，來界定這些突變組合是否會影響傳染力或疫苗效力等。」

Omicron Delta變異株 南非

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