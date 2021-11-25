韓單日破4000確診再創高 教會群聚241染疫

「韓聯社」報導，南韓當局24日通報單日新增確診4116例，創下自去年1月20日境內爆發新冠疫情以來的最高紀錄。（新華社）

南韓 本月開始採取「與病毒共存」策略後，確診病例持續飆升，教會再次成為群組感染「震央」，本周有逾200人染疫。當局24日通報單日新增確診4116例，創下自去年1月20日境內爆發新冠疫情 以來的最高紀錄，當日另有35人因疫死亡。

「韓聯社」報導，南韓24日確診案例較前一天再增加1417例、達4116例，為單日新增病例首次超過4000例，創下新冠疫情爆發以來的最高紀錄，目前累計確診也達42萬5065例。

南韓一名官員同日表示，首爾南部天安市一個有427人居住的小鎮上，一間農村教會有最少241人被確診新冠。該教會許多信眾為60歲以上人士，且沒接種疫苗 ，在241例確診中，僅17人接種。

該名官員說：「我認為該教會的反政府信念阻礙了信徒接種疫苗。」他又表示，該鎮已被封鎖。南韓異端信息資源智庫負責人鄭勇石稱，該教會沒正式註冊為教派，由一名牧師領導，他會實行「戳眼治療」儀式。

紐西蘭明年4月准外國人入境

此外，紐西蘭明年1月起逐步開放邊境，首先允許已接種疫苗、居住在澳洲的紐西蘭公民可在明年1月16日起返國，身在其他地區的紐西蘭公民則可在明年2月中起回國，但外國旅客要等到明年4月30日才能入境紐西蘭，入境後須自我隔離7天。