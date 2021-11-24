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彭博新冠防疫韌性排行榜 加國等7國最穩定 誰吊車尾？

編譯季晶晶／綜合報導
彭博資訊公布防疫韌性排行榜已滿一年，發現以挪威、丹麥、芬蘭、阿聯酋、加拿大、南韓和瑞士等7國的防疫表現最具穩定性。（路透）
彭博資訊公布防疫韌性排行榜已滿一年，發現以挪威、丹麥、芬蘭、阿聯酋、加拿大、南韓和瑞士等7國的防疫表現最具穩定性。（路透）

彭博資訊自去年11月起追蹤疫情期間全球各國防疫成績，彙整包括病故人數、疫苗接種推廣和重啟旅遊的進度等數據，從而公布防疫韌性排行榜已滿一年，發現每月排名不斷變動，早期的優異表現並不能保證未來的成敗。

過去一年，有些國家深受疫情反覆所困擾，有些國家找到了扭轉劣勢的方法，彭博聚焦表現最穩定的國家，看誰在恢復正常生活方面做得最好，最終指標是有效避免死亡。

根據彭博，有7國展現出一致性，他們雖未曾在53個經濟體的排名中占首位，但也從未跌到26名以外，分別是挪威、丹麥、芬蘭、阿拉伯聯合酋長國、加拿大、南韓和瑞士。這些MVP的共同之處是，擁有強大的醫療保健安全網和社會凝聚力。他們的民眾對政府有信心，願意遵守規則，有助於控制病毒的傳播，加上國家相對富裕，能最早搶購疫苗。

另一方面，阿根廷、伊朗、墨西哥、巴西、秘魯、波蘭、奈及利亞、巴基斯坦和南非等9國，過去一年的排名從未上升到排名榜中點以上。這些地方感染情況嚴重，許多地方難以取得疫苗。

有疫苗可以接種，讓許多國家得以恢復疫前生活，死亡率與感染曲線在很大程度上已脫鉤。歐洲、北美和亞太區部分國家現在希望能與新冠病毒共存。

在防疫韌性排行榜的一個重要指標「社區流動」上，希臘、美國、英國和德國維持相對的穩定性，去年底以來，每周活動減少不超過10%，飛航力也穩步復甦，旅行限制並不嚴格，尤其是英美兩國。

儘管這些地方持續出現感染潮，包括美國在內，病故人數仍多，但那裡的民眾不願再忍受日常生活受干擾，大致失去了對疫情的恐懼，即使冬季將再次帶來考驗。

巴基斯坦、南韓、日本、智利和以色列等地的社區流動，在過去4個月下降了10%或更多，因為病毒捲土重來引發限制。過去的12個月，紐西蘭有6度出現流動性下降的情況，反映出周期性停擺又重啟的循環。

中國和香港仍堅持「清零」政策，雖然不時實施封鎖，但2021年初以來國內活動水準下降未超過10%。

清零戰略最傑出之處是病故人數有限，儘管重新開放的速度緩慢。53個經濟體當中，中國的新冠肺炎人均死亡率最低，每百萬人只有3人死亡。紐西蘭居第二，每百萬人僅8人死亡。台灣、南韓和澳洲等地在第一年就成功阻擋新冠病毒，每100萬人不到100人死亡。秘魯則最慘，每百萬人中有6093人死於疫情。美國和歐洲國家每百萬人約2000人死亡。

疫情 疫苗 美國

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