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羅馬尼亞染疫死激增 擠爆停屍間 政客稱：疫苗殺死孩子

編譯中心／綜合23日電
羅馬尼亞醫護人員8日處理新冠患者屍體。（美聯社）
羅馬尼亞醫護人員8日處理新冠患者屍體。（美聯社）

羅馬尼亞疫情嚴峻，每日平均有近300人染疫死亡，醫院停屍間內的屍體堆積如山，走廊也被占滿。有醫生形容，羅馬尼亞每天都有一個村莊消失。當地疫苗接種率極低，因為民眾不信任政府，宗教信仰和媒體假消息也示原因之一，甚至有政治人物公然聲稱疫苗會「殺死孩子」。

Our World in Data數據顯示，截至11月22日的一周內，羅馬尼亞平均每日有2830人確診、264人病歿。布加勒斯特大學醫院是羅馬尼亞首都最大的新冠醫療機構，當前停屍間已經爆滿，屋外走廊上停放了41具屍體。醫師表示，超過90%死者沒打疫苗。

羅馬尼亞去年12月就展開疫苗接種計畫，但目前只有不到38%人口完全接種，在歐洲國家居尾。原因包括民眾對政府不信任、宗教信仰根深蒂固以及社交媒體傳播大量錯誤訊息。參議員索索卡是該國最反對接種疫苗的人之一，她曾呼籲別讓孩子接種疫苗，「別讓疫苗殺了你的孩子！」

另一方面，以色列為遏止兒童染疫數飆升，於22日開始為5至11歲兒童施打疫苗，成為少數幾個為年幼兒童接種疫苗的國家之一。

以色列當局已針對12至17歲族群進行接種，但在輝瑞藥廠進行試驗與以色列專家小組發布建議後，決定降低接種年齡門檻。以色列總理辦公室宣布，班奈特計畫23日讓他最小的兒子接種。

疫苗 以色列 疫情

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