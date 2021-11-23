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南韓「與病毒共存」疫情1周飆2級 療養院確診混居挨轟

編譯羅方妤／綜合22日電
南韓解封後疫情再次飆高，圖為首爾的新冠檢測站，22日再次排起了長隊。（歐新社）
南韓解封後疫情再次飆高，圖為首爾的新冠檢測站，22日再次排起了長隊。（歐新社）

南韓11月初實施「與病毒共存」後，疫情不到一個月就節節升高，防疫當局22日公布近一周評估結果，全國疫情風險連升兩級達到「高水準」。醫療資源也隨之瀕臨崩潰，傳出有療養機構因沒有足夠空間安置患者，就讓確診與未確診者一同隔離，挨批讓老人自生自滅的做法堪比「高麗葬」。

韓聯社報導，南韓疫情風險指標分為五級，首爾首都圈和其他地區疫情分別是「很高」與「中」水準。應對疫情能力、疫情局勢和疫苗接種的17個疫情風險指標大部分惡化。

南韓近期單日確診急遽增加，22日新增2827例確診；全國重症病床平均使用率為62.6%，首都圈的使用率增加至77%，其他地區則升至40.1%。

據「東亞日報」報導，首爾地區有超過400名患者，須等待一天以上才能住進醫院治療。而南韓至少已31個療養醫院和24個療養機構發生集體感染，正就地隔離。不過有機構讓患者及等待檢查結果出爐的人混處一室，增加感染風險，有憤怒的患者家屬致信青瓦台，質疑「南韓的防疫就是拋棄老人的高麗葬嗎？」

「高麗葬」是指高麗時代的朝鮮，父母年老病弱後，子女就會用藤椅把老人背上高山加以遺棄，等老人自生自滅之後再埋葬的風俗。

疫情 南韓 防疫

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