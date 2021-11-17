奧地利單日新增確診創紀錄 德國染疫率持續攀升

奧地利針對不接種疫苗民眾實施行動限令今天是第3天，不過單日新增確診病例數卻創下紀錄。圖為12日維也納市前廣場聖誕市集入口處一個標誌，提醒遊客接種疫苗。（Getty Images）

奧地利針對不接種疫苗 民眾實施行動限令今天是第3天，不過單日新增確診病例數卻創下紀錄；德國的染疫率持續攀升，並且在今天通報新增5萬2826例確診。

路透社報導，奧地利完整接種疫苗人數占總人口65%，疫苗接種率可說是西歐最低、同時也是歐陸染疫率最高的國家之一，7天的確診率為每10萬人有925人染疫。

由於時序入冬，歐洲多國疫情 加劇，促使各國政府正研議擬再度實施怨聲載道的封城 措施，不同於荷蘭下達一體適用的局部封城令，奧地利並未針對完整接種疫苗的民眾實施防疫管制。

官方統計數據顯示，奧地利今天的新增確診達到1萬4416例，這是首次新增確診破1萬4000，此前的高點則是約一年前的9586例，當時疫情十分嚴峻，奧地利實施全面封城。

美聯社報導，隸屬德國聯邦衛生部的羅伯特‧科赫研究所（Robert Koch Institute）今天通報新增294人染疫死亡，累計染疫死亡病例達9萬8274例。

衛生部長史巴恩（Jens Spahn）呼籲醫師，無須恪守待至少6個月後才能給病患施打疫苗追加劑的規定。

德國近幾週確診驟增，特別是沒有接種疫苗的民眾，其中南部與東部疫情最嚴重。

鄰近德勒斯登（Dresden）的麥森市（Meissen），過去一週通報每10萬個當地居民中就有將近1305人確診。