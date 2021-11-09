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疫情釀海洋汙染？研究：近2.6噸醫療塑料廢物洩露入海

編譯張君堯／綜合報導
研究顯示，新冠疫情期間已經有重達2萬5900噸、相當於2000多輛雙層巴士的塑料廢物洩漏到海洋中。（路透）
研究顯示，新冠疫情期間已經有重達2萬5900噸、相當於2000多輛雙層巴士的塑料廢物洩漏到海洋中。（路透）

研究顯示，新冠疫情期間已經有重達2萬5900噸、相當於2000多輛雙層巴士的塑料廢物洩漏到海洋中。

衛報報導，根據8日發布的報告，自疫情開始以來，全球193個國家和地區估計產生了840萬噸的塑料垃圾。研究人員指出「管理不善的塑料廢物、包括口罩和手套等個人防護設備，大大超出各國妥善處理的能力」。

研究指出「新冠疫情導致對一次性塑料的需求增加，這加劇了已經失控的全球塑料廢物問題的壓力，釋放的塑料會在海洋中長距離漂流，遇到海洋野生動物，並可能導致傷害甚至死亡」。科學家們預測「到本世紀末，幾乎所有與疫情相關的塑料最終都會出現在海床或海灘上」。

研究發現，管理不善的塑料垃圾中有46%來自亞洲，出於當地戴口罩比例很高，其次是歐洲的24%、北美和南美的22%。此外，87.4%的多餘塑料廢物來自醫院、而非個人使用，個人防護用品僅占總數的7.6%，而包裝和快篩試劑分別占4.7%和0.3%。

科學家寫道「大部分塑料來自醫院產生的醫療廢物，這使個人防護設備和網上購物包裝材料的貢獻相形見絀，這給海洋環境帶來了長期的問題，主要堆積在海灘和沿海沉積物上」。

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