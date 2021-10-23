印度醫衛專家：疫情最壞情況已過

印度邦加羅爾一所醫院的醫護人員21日拿疫苗針筒擺出印度教神祇「難近母」（Durga）的姿態合影，以慶祝印度已經注射了10億劑新冠疫苗。（Getty Images）

「今日印度 」電視台（India Today）今天引述醫衛專家報導，印度2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情 最壞的情況已經過去，但下周印度大節日排燈節仍將是重要關卡。

「今日印度」昨天主辦「醫師圓桌會議」，清奈格倫依格斯醫院（Gleneagles Hospital）傳染病專家史瓦米那尚（Subramanian Swaminathan）說，看來COVID-19疫情最壞情況已經過去，但後續效應將很長遠。

他說，得力於政府致力疫苗 接種，印度應該不會再爆發嚴重疫情。

科技部生物科技部門（DBT）聯盟執行長賈米爾（Shahid Jameel）也認為，印度不太可能爆發第3波疫情，因為約有67%的印度民眾在第2波疫情時已曝露在病毒之下，加上大多數人已注射至少一劑疫苗，增強了抵抗力。

賈米爾說，在印度，COVID-19已從大流行病（pandemic）減輕為地方病（endemic）。但他也提醒，印度仍有大約25%的成年人未接種疫苗，如何加快接種速度，將是政府下一階段的挑戰。

印度於21日完成為民眾施打COVID-19疫苗突破10億劑的里程碑，約13.6億的人口當中，已有大約75%的成年人至少已接種1劑疫苗，有31%成年人已接種兩劑。

另一方面，印度將於11月4日慶祝排燈節（Diwali），屆時各地料有不同規模的慶祝活動，民眾也將湧入廟宇祈福，恐將造成群聚。

印度心血管代謝專家薩克（Hemant Thacker）在節目上警告，疫情尚未完全結束，病毒擴散與否將視民眾未來4至5個月的行為而定。

薩克說：「雖然COVID-19疫情已進入地方病階段，但我們還是要十分謹慎。或許我們可從只能跟4個人見面放寬為跟6個人見面，但我們不能像以往那樣慶祝排燈節。急什麼呢？不要再給病毒變種的機會。」