查新冠起源 世衛再成立專家小組 高層坦言：最後機會

世界衛生組織公布「新病原起源科學諮詢小組」,希望恢復目前停滯的新冠起源調查,高級官員更透露這可能是「最後的機會」。(美聯社)

世界衛生組織(WHO)公布「新病原起源科學諮詢小組」(Scientific Advisory Group for the Origins of Novel Pathogens),希望恢復目前停滯的新冠起源調查,高級官員更透露這可能是「最後的機會」。

「衛報」報導,這個團隊由26名專家組成,將負責制定新的全球框架、研究新流行病和全球疫情病原體起源可能性,也包括讓全世界停頓的新冠病毒。職權範圍規定,該小組必須對新冠病毒起源的全球研究的所有可用科學和技術發現進行獨立評估。

此外,該小組還必須就開發、監測和支持下一系列關於病毒起源的研究向聯合國衛生機構提供建議,其中成員包括柏林病毒學研究所所長德羅斯騰(Christian Drosten)、北京 基因組研究所楊雲貴、法國巴斯德研究所的馬努傑拉(Jean-Claude Manuguerra)和美國 疾病控制和預防中心的戴蒙(Inger Damon)等。

世衛 首席緊急情況專家萊恩(Michael Ryan)也坦言,這可能是「了解病毒起源的最後機會」。世衛組織新冠病毒負責人柯霍夫(Maria Van Kerkhove)則表示,該小組將緊急評估已知的、仍未知的以及需要迅速完成的工作。