AZ雞尾酒療法又一捷報 新冠輕中症患者可減半惡化風險
英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）11日宣布，他們研究的抗體雞尾酒療法，能有效避免新冠肺炎輕症或中度症狀患者的病情惡化。
AZ表示，依據一項在英國、巴西、美國和德國進行的試驗，822名未住院新冠肺炎患者的病情初步分析結果顯示，相較於使用安慰劑的患者，抗體雞尾酒療法能讓病情惡化或死亡的風險減少一半。
AZ的雞尾酒療法原本已被證實能有效避免高風險人士出現症狀，最新試驗結果讓這種療法又添一項利多，也讓AZ鬆了一口氣。AZ最初測試雞尾酒療法是否能避免接觸到病毒的患者出現感染症狀時，在6月宣告失敗。
AZ上周表示，已在美國申請這種療法的緊急使用授權。
抗體療法是對抗新冠肺炎的重要工具，因為這種治療方式可當成對疫苗無法產生強力反應者的補強疫苗，或保護無法產生免疫力者。接受雞尾酒療法的資格，可能包括癌症患者或免疫系統功能減弱者。
這項試驗的主持人、英國倫敦大學學院（University College London）重症醫學教授蒙哥馬利（Hugh Montgomery）說：「全球各地持續出現新冠重症感染病例，我們迫切需要能夠保護易受傷害人口的新療法，例如AZD7442。」
另一項針對出現症狀五天內接受雞尾酒療法的試驗顯示，這種療法能把患者病情惡化的機率降低67%。參與試驗的多數患者（90%）是病情可能發展為重症的高風險人士，包括出現不只一種病況的患者。
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