AZ雞尾酒療法又一捷報 新冠輕中症患者可減半惡化風險

AZ聲明表示，該公司的抗體雞尾酒療法能有效避免新冠肺炎輕症或中度症狀患者的病情惡化。 路透

英國 阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）11日宣布，他們研究的抗體雞尾酒療法，能有效避免新冠肺炎 輕症或中度症狀患者的病情惡化。

AZ表示，依據一項在英國、巴西、美國 和德國進行的試驗，822名未住院新冠肺炎患者的病情初步分析結果顯示，相較於使用安慰劑的患者，抗體雞尾酒療法能讓病情惡化或死亡的風險減少一半。

AZ的雞尾酒療法原本已被證實能有效避免高風險人士出現症狀，最新試驗結果讓這種療法又添一項利多，也讓AZ鬆了一口氣。AZ最初測試雞尾酒療法是否能避免接觸到病毒的患者出現感染症狀時，在6月宣告失敗。

AZ上周表示，已在美國申請這種療法的緊急使用授權。

抗體療法是對抗新冠肺炎的重要工具，因為這種治療方式可當成對疫苗無法產生強力反應者的補強疫苗，或保護無法產生免疫力者。接受雞尾酒療法的資格，可能包括癌症患者或免疫系統功能減弱者。

這項試驗的主持人、英國倫敦大學學院（University College London）重症醫學教授蒙哥馬利（Hugh Montgomery）說：「全球各地持續出現新冠重症感染病例，我們迫切需要能夠保護易受傷害人口的新療法，例如AZD7442。」

另一項針對出現症狀五天內接受雞尾酒療法的試驗顯示，這種療法能把患者病情惡化的機率降低67%。參與試驗的多數患者（90%）是病情可能發展為重症的高風險人士，包括出現不只一種病況的患者。