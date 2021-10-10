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新加坡推動與病毒共存 「旅遊通道」擴大至11國

編譯中心／綜合9日電

新加坡擴大開放邊境，繼與德國、汶萊試行「疫苗接種者旅遊通道」後，將允許來自英、美、加、法、西、韓等9國已完整接種的旅客入境免隔離，僅需在搭機前及抵境後進行PCR檢測。

新加坡總理李顯龍今天發表全國電視演說，表示作為「與COVID-19共存」的一部分，新加坡必須與世界重新連結，必須安全地重新開放邊境。但他也預估，至少需要3個月到6個月，星國才能進入疫後新常態。

他說，新加坡已啟動與汶萊、德國的「疫苗接種者旅遊通道」（Vaccinated Travel Lanes，VTL），試行結果顯示可行，並將與更多國家建立旅遊通道。

新加坡9月8日起實施與汶萊、德國的「疫苗接種者旅遊通道」，截至10月8日有超過3100名旅客憑此入境新加坡，僅出現2例確診。19日起，來自丹麥、法國、義大利、荷蘭、西班牙、英國、美國、加拿大的旅客，也可憑此管道入境新加坡，免隔離旅遊。

此外，自11月15日起，從新加坡及南韓出發的旅客獲當局許可後，可使用「疫苗接種者旅遊通道」入境對方國家。

星政府規定，經「疫苗接種者旅遊通道」入境旅客須出示疫苗接種證書，且必須完整接種輝瑞、莫德納或其他在世衛緊急使用清單上的疫苗。

另一方面，新加坡過去4天每日都有超過3000人確診，8日新增3590人確診。不過李顯龍強調，在疫苗覆蓋率擴大之下，新加坡必須持續推動「與COVID-19共存」的策略，不能無限期實施封鎖措施或關閉邊境。

新加坡 疫苗 邊境

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