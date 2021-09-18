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這國家…疫苗覆蓋率逾8成 但新增確診創去年4月來新高

中央社／新加坡19日專電
新加坡18日通報新增935例COVID-19確診，創去年4月以來新高。圖為新加坡地鐵站旅客戴口罩防疫。（中央社檔案照片）
新加坡18日通報新增935例COVID-19確診，創去年4月以來新高。圖為新加坡地鐵站旅客戴口罩防疫。（中央社檔案照片）

新加坡COVID-19確診人數不斷飆升，衛生部昨天深夜表示，境內新增1009人確診，包括926起社區案例；全國累計7萬6792人確診。這也是星國去年4月底以來的最高單日確診人數。

星國疫苗覆蓋率已超過8成，8月中逐步鬆綁防疫措施。不過，自放寬措施後，每天新增本土案例數不斷攀升，從8月底每天一百多例激增至近幾天的800多、900多例。

新加坡衛生部表示，18日新增1009人確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19），包括926起社區案例、78起移工宿舍案例，另有5起境外移入。另外，新增一名90歲、未接種疫苗的死亡案例，累計60人病故。

時隔一年多，新加坡單日確診再度破千，這也創下星國自去年4月底以來，單日新增確診人數的最高紀錄。新加坡去年4月底曾連續4天確診人數破千，當時絕大多數的病例是住在外勞宿舍的移工。

新加坡至今累計7萬6792人確診。

衛生部表示，18日新增案例包括美國製藥廠輝瑞（Pfizer）設於新加坡的亞太分公司，共有22人確診。這個設施未參與疫苗生產。

另外，衛生部指出，目前有863人住院，大多數情況良好、正在觀察中。其中有105名重症患者需要輸氧治療，另有18人收治於加護病房；這些重症患者絕大多數為60歲以上的年長者。

新加坡採取「與病毒共存」策略，關注重點為重症及收治於加護病房的人數。雖然每天確診人數不斷上升，但當局未緊縮防疫措施，而是透過加強檢測、為60歲及以上的年長者等風險較高族群追加施打第3劑疫苗等措施來因應，並持續觀察快速上升的確診人數是否導致更多重症案例出現。

此外，新加坡教育部長陳振聲表示，將進一步採取措施保護在醫學上尚未符合疫苗接種資格的學生。相關措施包括小學1至5年級學生自9月27日至10月6日居家上課，6年級學生則於全國考試前，從9月25日開始放讀書假。

人口約570萬的新加坡去年底啟動全國疫苗接種計畫，據衛生部統計，截至17日為止，82%人口已完整接種，84%至少接種一劑。

新加坡 疫苗 防疫

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