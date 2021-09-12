南韓疫情擴散 法前衛長抗疫不力「危及他人性命」遭訴

因Delta變種病毒入侵，再加上民眾放鬆警戒，南韓近日疫情升溫。圖為篩檢站。（歐新社）

南韓截至10日凌晨零時，通報新增1865例新冠確診，連續兩天維持在1800多例，首都圈確診占比也出現明顯上升趨勢。日本疫情 逐漸趨緩，東京今天新增1273例，較上周六減少1089例。澳洲新增2077例確診創新高；法國前衛生部長布辛在疫情大爆發前辭職，昨遭司法法院以「危及他人性命」罪名起訴。

南韓從7月初爆發新一波疫情，已持續近2個月，日平均新增1725例確診，最多則突破2000例。當地10日新增1865例中，1816例為社區感染，首都圈占比達到74.2%。首爾市單日確診數連續4天達到650例以上。

當局日前宣布，現行社交距離規範延長至10月3日，首都圈維持最高等級的第4階段，非首都圈為第3階段。

日本長者 3個月內被打4劑

在日本，據「讀賣新聞」報導，新冠疫苗 接種計畫亂象不斷，廣島市一名80多歲的男性長者在3個月內誤打4劑疫苗。該長者6月就已經打完2劑疫苗，但妻子誤以為沒收到接種券後再次申請，結果該長者於7月及8月又打了兩針，事件直到9月才被發現。當地也有一名80多歲長者因類似原因，接種了3劑疫苗。

日本已有49%人口完全接種，近兩周疫情趨緩，東京每日新增病例由8月13日的5773例降至9月11日的1273例，也是單日確診連續20天低於前一周同日。

澳洲今天通報2077例新增確診，維多利亞州及昆士蘭州疫情加劇，維州通報單日新增確診創1年多來新高，昆士蘭爆發群聚感染後，可能下令緊急封城。澳洲人口最多的省、雪梨所在地新南威爾斯州也實施封城中。昆士蘭若封城，將對規模達兩兆澳元（約1.47兆美元）的澳州經濟造成另一波重創，可能導致澳州兩年來的第二度衰退。

另一方面，法國前衛生部長布辛10日遭經過近9小時的聽證會後，因處理新冠疫情不當，遭到共和國司法法院以「危及他人性命」罪名起訴。

布辛自2021年1月晉升為法國駐世衛組織大使，她在2017年被任命為衛生部長，並在2020年2月疫情席捲法國前宣布辭去部長職務，投入巴黎市長選戰，引起民眾不滿。

布辛直到辭職前，都對外宣稱在法國「傳播風險非常低」，但她敗選後受訪承認，參選時就知道，疫情「海嘯當頭」；她除了被起訴「危及他人性命」罪名外，也因「自願放棄對抗災難」被列為協助證人。

許多部會首長，如現任衛生部長維宏、前總理菲力普等也都遭投訴，很有可能接著遭到傳喚調查。各界預測，這很可能對總統馬克宏與執政黨2022年春天的總統連任之路帶來嚴重政治衝擊。