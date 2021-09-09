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「竄改檢疫證明」被機場抓包 英男面臨8年牢獄之災

編譯張君堯／即時報導
一名感染新冠病毒的英國男子試圖帶著偽造的檢測證書離開波蘭，但在機場被抓包，如今恐怕將面臨長達8年的牢獄之災。(歐新社)
一名感染新冠病毒的英國男子試圖帶著偽造的檢測證書離開波蘭，但在機場被抓包，如今恐怕將面臨長達8年的牢獄之災。(歐新社)

一名感染新冠病毒的英國男子試圖帶著偽造的檢測證書離開波蘭，但在機場被抓包，如今恐怕將面臨長達8年的牢獄之災。

「每日郵報」報導，這位現年39歲的男子試圖登上飛往諾丁漢（Nottingham）的航班，但在羅茲機場（Lodz Airport）被邊境警衛拘留，當時他持有一份「將陽性結果竄改為陰性的假證明」。

邊境警衛隊發言人指出「這名英國男子3天前飛往波蘭，出示了新冠疫苗接種證書。根據衛生程序，此類文件免除旅客在我國的強制隔離，但返回英國時，旅客必須在抵達前72小時進行當前的新冠測試，測試結果呈陽性」。

發言人補充說「正如他所說，在想盡快回家的驅使下，他決定更改檢測結果的影本，將陽性結果改為陰性，從而使自己能夠登上飛機」。最終在護照檢查期間，該男子在系統中被列為「須隔離至本週末」，這才被抓包。

警方補充說「該男子試圖登機，對包括乘客和機場工作人員在內的200多人的健康構成威脅」，該男子甚至還被罰款100英鎊(約137美元)，同時若最終被判有罪，他將面臨6個月至最多8年的監禁。

機場 英國 邊境

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