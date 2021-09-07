哥倫比亞上半年病例 逾半感染「Mu變種病毒」

阿姆斯特丹5日爆發大規模街頭示威，民眾因不滿政府防疫措施過嚴，紛紛走上街頭抗議。（歐新社）

近期全球新冠疫情 出現變化，尤其是新變種「Mu變異株」引起關注；該變種首度在哥倫比亞被發現，並占該國今年上半年病例中超過半數。而在Delta變異株肆虐下，菲律賓6日新增逾2萬例確診，但大馬尼拉地區仍定8日起將小幅鬆綁。在荷蘭，上萬名不滿防疫 措施的民眾5日聚集在首都阿姆斯特丹，不少人沒戴口罩。

哥倫比亞國家衛生研究院長奧斯皮納表示，基因測序結果顯示，今年1月至6月當地病例中，有53%感染了「Mu變異株」；哥倫比亞4月至6月間暴發的第三波疫情，平均每天有700例死亡，其中近三分之二是感染Mu變種病毒。

該病毒今年1月被發現，近日被世衛列為「需留意變異株」，至今已在39個國家現蹤，主要位於南美洲和歐洲。Mu的影響雖低於Delta變種的「高關注變異株」級別，但同樣會削弱抗體效力。

菲律賓日增2.2萬例 仍將解封

而在菲律賓，6日增加2萬2415例確診，創疫情爆發以來新紀錄，另有103人不治。雖確診數攀升，大馬尼拉地區8日起將鬆綁全境管制，率先試行小範圍封鎖措施；大馬尼拉已封城管制一個月。

新加坡近來社區病例激增，當局6日表示將加強檢測，並呼籲民眾減少不必要的社交活動，圖為地鐵站的民眾。攝於8月26日。（中央社）

新加坡6日新增235起本土案例，過去一周社區案例倍增至逾1200例，為防止疫情進一步擴大，衛生部表示將進行更廣泛的檢測，並呼籲民眾減少非必要的社交活動，建議每天只參與一場社交活動。

南韓學校群聚 21學生染疫

南韓首劑疫苗接種人數6日突破3000萬人，朝總人口7成邁進。總統文在寅表示，可望盡早解除高強度防疫規範，但於此同時，據韓聯社報導，光陽市一所中學共21名學生確診。南韓6日新增確診1375例，首都圈有940例。

紐西蘭也受Delta變異株影響，不過新一波疫情的每天新增確診人數，已從8月29日高峰期的85人降至9月6日的20人。總理阿爾登6日在記者會上宣布，最大城奧克蘭以外所有地區，將自7日午夜起鬆綁防疫限制。

在荷蘭首都阿姆斯特丹，5日有1萬多人上街抗疫防疫措施太嚴格，遊行 隊伍中不少人都沒戴口罩，也違反社交安全距離規定。主辦單位號稱，有60個組織與逾5萬多人參與抗議，是自政府實施防疫措施以來，最大規模的抗議遊行。荷蘭目前18歲以上成人約有75％已完成疫苗接種，但6日新增確診2347例，而過去1周平均日增2500例確診。

法國4日再有超14萬人上街示威，抗議政府推行的健康通行證措施。在首都巴黎有近2萬人遊行，小部分示威者進入一個地下商場，防暴警察到場驅散。