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以色列疫情壓不住 計畫打第4劑疫苗 最快今年底接種

編譯潘勛／綜合6日電

以色列雖然許多民眾已接種第三劑新冠疫苗，但新增確診數連日以來屢創新高，政府準備替民眾施打第四劑補強針；而第四劑的劑量會有所調整，以便對抗新冠病毒不斷出現的新變種。以色列是全球第一個施打第3劑新冠疫苗加強劑的國家。

每日郵報報導，以色列全國疫苗接種推展很成功，但全國防疫總指揮沙卡5日指出，鑒於疫情持續不退，政府必須準備讓民眾接種第四劑補強針，往後這可能成為常態，隔一段時間疫苗防護力減退後就接種補強針。

沙卡表示，民眾要有心理準備，接種更多劑疫苗來因應新的變種病毒株。他說，病毒會突變，疫苗保護力及抗體效力會衰退，似乎每過幾個月，就要再打補強針，可能一年一次，或五、六個月一次；估計全國到今年底或明年初，就要接受特別改良的疫苗，以因應不同病毒株。

以色列目前正面臨第三波疫情，單日新增確診數創新高，但先前接種的疫苗仍有效預防重症，病殁人數只有前一波疫情的一半，而且過去幾天約半數病歿者是沒有注射疫苗的人。

牛津大學資助的研究團隊「數據中的世界」統計指出，本月1日每100萬以色列人民有1892例確診，單日接近總人口的0.2%染疫，創下最高紀錄。以國染疫比率遠比疫情第二慘的蒙古還要多得多，蒙古每百萬人確診數為1119。

以色列近來染疫率很高，原因之一是各級學校上周開學前大舉檢疫推高確診件數，開學後學生群聚也提高感染率。

以色列從6日開始慶祝猶太曆新年，相關節慶活動持續約三周，政府不願在此刻實施防疫封鎖，但準備採取強制民眾在室內戴口罩、限制群聚人數等措施，以降低感染率。

疫苗 以色列 疫情

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