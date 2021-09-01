泰國民眾對政府防疫表現高度不滿，近一個多月以來已有不同團體輪番上街頭示威，有時還和警方發生激烈衝突。（Getty Images）

法國總統馬克宏7月提出強制接種疫苗 計畫，引發部分民眾不滿，連續數周上街抗議；不過，政策最近看到成效，民間對強制接種政策的支持率正上升。另一方面，泰國 總理帕拉育領導的政府遭批防疫不力，在野黨發動不信任案，今起在國會展開4天辯論，9月4日進行投票。這是帕拉育政府第三度面對不信任投票。

法國規定自8月9日起，所有成年國民前往公共場合都需要出示「健康通行證」，9月15日起所有醫護工作者必須打針，否則將被停薪停職。而雖然反疫苗示威每周不斷，但民調機構Elabe於23日公布的調查顯示，有64%至77%法國人支持進入特定場所前出示通行證，較此前增6%。

截至31日，法國完成接種人口占總人口67%，遠超美國的52.4%。「新政治家」雜誌報導，現在每天打針人數約50萬，是每周示威人數的兩倍。

法國羅浮宮的工作人員檢查遊客的「健康通行證」。（歐新社）

在泰國，7月中開始每日新增破萬人確診、上百人死亡，民眾對政府防疫表現高度不滿，近一個多月以來已有不同團體輪番上街頭示威，有時還和警方發生激烈衝突。

泰國以「為泰黨」和「前進黨」為首的在野聯盟，對執政聯盟6名首長發起不信任案，包括總理帕拉育、副總理兼衛生部長阿努廷、農業部長柴隆差、交通部長薩薩揚、勞動部長蘇查特以及數位經濟和社會部長柴伍。在野黨指控帕拉育不管在平時或在疫情 時都缺乏領導國家的能力，且疫苗採購和配送政策失誤；並指控阿努廷在控制疫情上失職，且利用疫苗採購自我圖利；其餘幾個部長也被指控失職。

而泰國爆發第三波疫情後死亡人數快速攀升，進行火化的寺廟負荷超載。為了防疫，民眾無法靠近棺材，只能遠遠送親人最後一程。有的全家染疫，死者無人送行，廟方就成了最後的送行者。

薩潘寺的工作人員賽勇說，必須火化的屍體太多，最近每天燒的遺體一天可以達到4具甚至5具，從5月中到7月，薩潘寺已火化了120多具屍體。薩潘寺位於曼谷孔堤區，鄰近曼谷最大的貧民窟。