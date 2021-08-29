東京重症創新高 大阪醫療吃緊擬建野戰醫院

東京26日有大批民眾前往登記接種輝瑞疫苗。（美聯社）

日本 38歲及30歲的兩名男子，在接種莫德納 的問題批號新冠疫苗 後死亡，兩人接種的疫苗內並無異物，跟疫苗的因果關係不明。此外，早前傳出施打莫德納疫苗後，手臂會出現紅腫和發癢等「莫德納手臂」症狀，日本大規模調查顯示，約每18人就有1人會出現此副作用。

被發現混入異物的莫德納疫苗是在西班牙工廠生產，7月下旬後運送到日本；日本政府厚生勞動省已決定全面暫緩使用同工廠、同時期所生產，約163萬劑莫德納問題批號疫苗。

讀賣新聞報導，厚勞省表示，38歲及30歲的兩名男子日前接種問題批號疫苗後死亡，接下來將在專家組成的會議上，評估兩人之死與接種疫苗的因果關係及疫苗安全性。日媒報導，兩名死者都沒有慢性病或過敏，且兩人接種的疫苗內並無異物。不過，日本接種疫苗後的死亡病例已逾千例，專家認為至今沒有一例的死因跟疫苗有因果關係。

另據NHK報導，自衛隊中央醫院發表一項4萬多人的調查結果，約每18人有1人於接種後手臂出現紅腫症狀，總數2369人，占整體人數5.6%，其中83%是女性。不過醫師表示，大多副作用會逐漸消退，且症狀溫和，不需過度擔心。

日本疫情持續延燒，東京今天新增3581例確診，病例雖連續6天趨緩，但重症患者297人卻創新高；東京並新增19例死亡，創第5波疫情新高紀錄。

大阪今天新增2641例確診，創周六新高紀錄。當地收治病床數已相當吃緊，大阪府知事吉村洋文今天說，將盡速設置千床規模的臨時大規模醫療設施（野戰醫院）。