兒童新冠疫苗 德國預估11月可獲批上市 也是要打2劑

BioNTech/輝瑞與莫德納正對12歲以下的兒童進行COVID-19疫苗臨床實驗，如果結果正面，德國醫界預期11月起就可為兒童接種疫苗。(歐新社)

BioNTech/輝瑞與莫德納正對12歲以下的兒童進行COVID-19疫苗 臨床實驗，如果結果正面，德國 醫界預期11月起就可為兒童接種疫苗。

德國兒童與青少年醫學會會長杜許（Jörg Dötsch）接受「商報」（Handelsblatt）訪問表示，6歲至12歲的臨床實驗結果可望9月底出爐，6個月至5歲在10月底，如果結果正面，依過去經驗，歐盟藥品管理局（EMA）需要4到6周的時間審核，預估疫苗11月將獲批准上市。

德國藥廠BioNTech在美國 、芬蘭、波蘭和西班牙的診所對6個月到12歲大的兒童臨床實驗，參與者有數千人，初步結果顯示，兒童也需要打2劑疫苗才有完整的防護效果。

杜許說，兒童的疫苗臨床實驗規定特別嚴，進行的時間比較久，不僅考慮劑量和安全性，也要確實證明接種的好處。

不過，在德國，接種建議是由獨立的專家組成的接種委員會決定，獲批准上市不代表建議接種。

杜許預期，接種委員會為求謹慎，會先建議風險特別高的兒童接種，等其他國家接種經驗出爐，再建議全面施打疫苗。

例如，歐盟已分別在5月和7月，先後批准12歲以上的青少年接種BioNTech/輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）的疫苗上市，但德國接種委員會參考美國近1000萬人施打的經驗，直到上週才建議所有12至17歲的青少年接種疫苗。