單日確診破2萬 日本緊急狀態擬延長至9月中

日本疫情遲遲未緩解，緊急狀態擬再延長。（歐新社）

日本 新冠肺炎疫情 持續延燒，日媒產經新聞獨家報導，首都圈在內各地緊急狀態 將延長至9月中旬，目前處於防止蔓延重點措施階段的京都、兵庫、福岡也可能提升緊戒，適用緊急狀態。

報導指出，日本首相菅義偉與經濟再生擔當大臣西村康稔、厚生勞動大臣田村憲久等相關部會首長在商議防疫對策後，已敲定延長緊急狀態的方針，將在17日聽取專家會議的意見、並向國會報告取得同意後，正式對外發布。

日本國內疫情升溫，13日單日確診人數首度突破2萬人，自7月29日突破單日確診萬人關卡，短短兩周內暴增一倍。同時，居家療養的確診者人數也逼近7.5萬人，快速增加。33個都道府縣已經達到疫情第四階段（爆發性傳播）。

雖然65歲以上高齡者因疫苗接種普及，死亡人數減少，但Delta變異株在日本國內蔓延，年輕世代間傳染快速。因床位不足而無法住院治療的情況不在少數。日本政府研判，為了減少新感染者並確保床位數，延長緊急狀態已不可避免。

目前發布緊急狀態的範圍包括首都圈的東京、神奈川、千葉、埼玉，以及大阪、沖繩，期限至八月底。日本政府擬追加京都、福岡、兵庫，並將緊急狀態延長至九月中旬。其餘10個目前處於防治蔓延重點措施階段的道縣，包括北海道、福島、茨城、栃木、群馬、静岡、愛知、石川、滋賀、熊本，警戒期間也將一同延長到九月中。