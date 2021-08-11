以色列增6275確診 2月來最多 印尼增2048死歷來次高

以色列醫護人員為60歲以上長者施打第3劑疫苗加強針。（美聯社）

以色列 9日新增6275例確診，創下2月初以來單日最大增幅紀錄，其中394人為重症，創下半年新高；此外，過去幾周穩定上升的陽性率更飆升至4.91%。為遏制Delta變種病毒在全國引發的疫情 ，以色列政府8日再次恢復實施多項防疫措施。

以色列在去年底開始，推出了世界上最成功的疫苗 接種計畫之一，超過85%的成年人已完整接種疫苗。但近幾周以來，傳染力高的Delta變異病毒株使境內確診數激增，政府現在呼籲60歲以上的國民施打第3劑疫苗。以色列衛生部表示，目前已有57萬7899人施打追加劑疫苗。

以色列當局也已強化旅遊限制，並恢復室內戴口罩規定。以色列在6月下旬解除口罩令，如今卻因Delta變種病毒強襲而爆發第4波疫情。以色列最新研究發現，輝瑞疫苗儘管仍能有效預防重症與死亡，但在防止染上Delta變種病毒的保護力只剩39%。

研究：抗Delta 莫德納優於輝瑞

根據刊載於醫學網站medRxiv的兩篇報告，使用mRNA技術的輝瑞疫苗，在抵抗Delta變異株上，效力或許不及莫德納。另一份研究指出，加拿大安大略省的老人安養中心接種莫德納後，產生比輝瑞更強大的免疫反應，特別是針對變種病毒。

輝瑞發言人回應說，相信在全面接種疫苗後的6至12個月內，可能需要第三劑加強劑，以保持最高保護力。

其他國家疫情方面，印尼10日通報新增確診3萬2018人，並有2048人病逝，是疫情後次高，也是第2度單日通報逾2000人死亡。當局指出，因統計延遲問題，不會再用死亡人數作為處理疫情的指標。

日本10日新增確診1萬574例，連續8天單日確診逾萬例，並有19人染疫死亡。東京都新增2612例確診病例雖然稍減，但重症數達176人創歷史新高；同時，東京又出現確診者被120間醫療機構拒收的「醫療人球」事件。

韓聯社報導，南韓10日新增確診2021例，首次單日新增超過2000例，並已連續35天保持在4位數。上月以首都圈為中心的第4波疫情大流行已蔓延至全國各地。

在新加坡，政府10日宣布已接種兩劑疫苗人口比例突破七成，即日起放寬防控措施，包括恢復餐廳內用，容許已接種者入內，最多5人一桌；限聚令也放寬至5人。政府預計，到下月該國完成接種人口比例將達八成，屆時將可進一步放寬限制措施。

德擬仿法推「健康證」

Delta新冠變種病毒引發各地疫情反彈，不少國家均採取措施，希望提高疫苗接種率。德國執政基督教民主聯盟（CDU）兩名高層官員近日率先放風，支持放寬對已接種疫苗人士的防疫限制，暗示德國可能效法法國、義大利等，採用「健康通行證」限制未接種人士進入公共場所。

澳洲新南威爾斯省首府雪梨10日新增343例確診，創下迄今最大單日增幅，當局矢言將加強取締防疫違規者，但駁斥將祭出宵禁等更嚴苛措施的說法。

東帝汶通報境內出現首件Delta變異株社區傳播案例。該國衛生部擔心，這可能引爆新一波疫情。去年疫情爆發迄今，這個擁有130萬人口的東南亞國家累計通報1萬1579例染疫、28例病故。目前該國約8.5%的民眾已完整接種疫苗。

孟加拉近來確診人數暴增，居住在擁擠難民營的85 萬洛興雅人，狀況令人格外擔憂。孟國官方9日表示，已啟動洛興雅人第一階段疫苗接種，阻止疫情在營區內進一步擴散。