我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國智庫2萬多字報告 指美國是「抗疫失敗國」

加州迪克西山火近49萬畝 紐森勘災：為這座城鎮心痛

人力嚴重短缺 紐西蘭即將重啟邊境

編譯中心／綜合9日電

紐西蘭迄今累計通報約2500例確診，其中26人病故，這項傲人紀錄讓總理阿爾登（Jacinda Ardern）在去年10月大選中以壓倒性勝利連任。紐國自今年2月後，就未再出現本土感染病例。

然而近期公私部門人力嚴重短缺，恐加劇通膨。為此，總理阿爾登預計本周宣布重新開放邊境

中央社報導，阿爾登去年3月起靠著強硬封城措施，以及關閉國門，成功遏止本土感染，抗疫成績斐然。然而，這種排除策略為高度仰賴移工的紐國經濟帶來沉重壓力，導致生產成本飆高、產量下降。

阿爾登已預告，將於12日宣布未來六個月的公共衛生與邊境管制計畫，一切謹慎為上。她說，「任何針對邊境管制的調整都將依據風險，分階段審慎考慮。我們已經堅持這麼久，得到這麼多自由，絕不能急著邁出下一步，反而走上回頭路。」

如今紐國的酪農、園藝、住宅、服務、衛生產業與許多公部門都通報人力嚴重短缺，並呼籲政府解除邊境封鎖。

單是在9日，紐國醫院約有1500名助產士辭職，理由是「人力嚴重短缺導致過度工作」。本月稍晚還有超過3萬名護士準備罷工，這將是她們自6月至今的第二次罷工，希望在人力不足的時刻，爭取更好的薪資和工作條件。

餐旅業同樣捉襟見肘。上月約有2000間餐館暫停營業熄燈抗議，希望政府關注廚師等專業服務人員短缺的問題。

上周，阿爾登宣布單向開放來自薩摩亞、東加王國與萬那杜等國的季節性工人免隔離檢疫入境，以解決國內園藝產業人力短缺的問題。

紐西蘭迄今累計通報約2500例確診，包括26人病故，這項傲人紀錄讓阿爾登在去年10月大選中以壓倒性勝利連任。紐國自今年2月後，就未再出現本土感染病例。

先前專家警告，一旦肆虐鄰國澳洲與其他國家的Delta變異株流入紐國，封城時間將會延長。紐國近500 萬人口中，僅有21%已完整接種疫苗。

邊境 封城 罷工

上一則

三星副董李在鎔13日假釋出獄 還背2案

下一則

抗疫不力…澳洲總理支持率降至47%跌谷底

延伸閱讀

紐西蘭總督爆料：哈梅婚後半年 就想搬離英國

紐西蘭總督爆料：哈梅婚後半年 就想搬離英國
紐西蘭總督爆料 哈利梅根婚後不到半年就想搬出英國

紐西蘭總督爆料 哈利梅根婚後不到半年就想搬出英國
澳洲延長封城 軍人巡雪梨街頭 日本緊急事態擴大

澳洲延長封城 軍人巡雪梨街頭 日本緊急事態擴大

紐西蘭房價1年漲30％ 住房危機引發人權調查

紐西蘭房價1年漲30％ 住房危機引發人權調查

熱門新聞

英格蘭公共衛生署科學家表示，從早期跡象看來，已接種疫苗者可能仍然會輕易傳播Delta病毒。圖為6日英國倫敦街頭，民眾等待公車。(美聯社)

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

2021-08-07 10:53
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
梅根（左）和哈利結婚後鬧出不少風波，卻搶盡全球目光。（路透資料照片）

靠妹妹走紅 梅根大哥上節目開砲：警告過哈利她很膚淺

2021-08-09 00:32
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

2021-08-04 09:49
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53

超人氣

更多 >
最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀

最新研究：65歲以上老人染疫常出現非典型症狀
加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆

加州9月發放第二輪600元紓困金 資格較第一輪寬鬆
她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕

她遊荷蘭性博物館上傳「生殖器」義麵 回土國後慘被捕
美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽

美國Delta肆虐疫情升溫 Lambda破千例不可輕忽
55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開

55歲劉嘉玲美麗氣質依舊 保養秘訣大公開