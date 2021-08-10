人力嚴重短缺 紐西蘭即將重啟邊境

紐西蘭迄今累計通報約2500例確診，其中26人病故，這項傲人紀錄讓總理阿爾登（Jacinda Ardern）在去年10月大選中以壓倒性勝利連任。紐國自今年2月後，就未再出現本土感染病例。

然而近期公私部門人力嚴重短缺，恐加劇通膨。為此，總理阿爾登預計本周宣布重新開放邊境 。

中央社報導，阿爾登去年3月起靠著強硬封城 措施，以及關閉國門，成功遏止本土感染，抗疫成績斐然。然而，這種排除策略為高度仰賴移工的紐國經濟帶來沉重壓力，導致生產成本飆高、產量下降。

阿爾登已預告，將於12日宣布未來六個月的公共衛生與邊境管制計畫，一切謹慎為上。她說，「任何針對邊境管制的調整都將依據風險，分階段審慎考慮。我們已經堅持這麼久，得到這麼多自由，絕不能急著邁出下一步，反而走上回頭路。」

如今紐國的酪農、園藝、住宅、服務、衛生產業與許多公部門都通報人力嚴重短缺，並呼籲政府解除邊境封鎖。

單是在9日，紐國醫院約有1500名助產士辭職，理由是「人力嚴重短缺導致過度工作」。本月稍晚還有超過3萬名護士準備罷工 ，這將是她們自6月至今的第二次罷工，希望在人力不足的時刻，爭取更好的薪資和工作條件。

餐旅業同樣捉襟見肘。上月約有2000間餐館暫停營業熄燈抗議，希望政府關注廚師等專業服務人員短缺的問題。

上周，阿爾登宣布單向開放來自薩摩亞、東加王國與萬那杜等國的季節性工人免隔離檢疫入境，以解決國內園藝產業人力短缺的問題。

紐西蘭迄今累計通報約2500例確診，包括26人病故，這項傲人紀錄讓阿爾登在去年10月大選中以壓倒性勝利連任。紐國自今年2月後，就未再出現本土感染病例。

先前專家警告，一旦肆虐鄰國澳洲與其他國家的Delta變異株流入紐國，封城時間將會延長。紐國近500 萬人口中，僅有21%已完整接種疫苗。