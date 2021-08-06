不理世衛呼籲 德法以智將加打疫苗

世界衛生組織籲富國暫停加打疫苗，讓全球更多人有機會接種，不過很多國家並不認同。圖為德國醫護正在施打疫苗。(路透)

世界衛生組織呼籲富國暫停加打新冠疫苗 ，直至全球更加多人接種疫苗；不過德國 、法國和以色列 不理會世衛的呼籲，將繼續推行計畫。美國也說，隨時準備好加打針劑。

香港01報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國正在準備9月開始為長者和脆弱群體接種第三劑。德國衛生部則指，計畫9月開始為免疫力低患者、長者和護養院院友打加強劑。法國和德國分別已經有64.5%和62%的人口接種至少一劑疫苗。

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）呼籲長者接種第三劑。他說，未接種第三劑的60歲以上長者患重病和死亡的風險是其他人的6倍。他說，以色列是小國，疫苗的使用不會對全球供應構成重大影響。

路透報導，智利2月啟動大規模疫苗接種計畫，施打速度領先全球大部分國家，至今已有超過六成人口打完必要劑量，且主要是接種中國科興公司的CoronaVac疫苗。現在則將開始追加接種AZ疫苗。

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）發表電視轉播講話表示：「我們決定對已經接種兩劑科興疫苗的人，展開疫苗強化行動。」首批對象為3月31日前已接種疫苗的55歲以上公民。

儘管世衛呼籲暫緩追加疫苗，好讓全球更多人能先打完第一劑，智利仍加入美國、德國、法國、以色列追加施打的行列。