我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山失蹤跑者遺體尋獲 華裔妻崩潰：希望被殘忍奪走

吳亦凡爆抖出7大明星是共犯 瘋傳有400G證據影片

不理世衛呼籲 德法以智將加打疫苗

編譯中心╱綜合5日電
世界衛生組織籲富國暫停加打疫苗，讓全球更多人有機會接種，不過很多國家並不認同。圖為德國醫護正在施打疫苗。(路透)
世界衛生組織籲富國暫停加打疫苗，讓全球更多人有機會接種，不過很多國家並不認同。圖為德國醫護正在施打疫苗。(路透)

世界衛生組織呼籲富國暫停加打新冠疫苗，直至全球更加多人接種疫苗；不過德國、法國和以色列不理會世衛的呼籲，將繼續推行計畫。美國也說，隨時準備好加打針劑。

香港01報導，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國正在準備9月開始為長者和脆弱群體接種第三劑。德國衛生部則指，計畫9月開始為免疫力低患者、長者和護養院院友打加強劑。法國和德國分別已經有64.5%和62%的人口接種至少一劑疫苗。

以色列總理貝內特（Naftali Bennett）呼籲長者接種第三劑。他說，未接種第三劑的60歲以上長者患重病和死亡的風險是其他人的6倍。他說，以色列是小國，疫苗的使用不會對全球供應構成重大影響。

路透報導，智利2月啟動大規模疫苗接種計畫，施打速度領先全球大部分國家，至今已有超過六成人口打完必要劑量，且主要是接種中國科興公司的CoronaVac疫苗。現在則將開始追加接種AZ疫苗。

智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）發表電視轉播講話表示：「我們決定對已經接種兩劑科興疫苗的人，展開疫苗強化行動。」首批對象為3月31日前已接種疫苗的55歲以上公民。

儘管世衛呼籲暫緩追加疫苗，好讓全球更多人能先打完第一劑，智利仍加入美國、德國、法國、以色列追加施打的行列。

疫苗 德國 以色列

上一則

舉嬰、追孩…「媽媽版」奧運暴紅 家長淚推

下一則

走私槍枝越界氾濫 墨西哥怒告美國製造商

延伸閱讀

打疫苗仍染疫？台醫師引最新研究：關鍵在「抗體濃度」

打疫苗仍染疫？台醫師引最新研究：關鍵在「抗體濃度」
加州強制要求：所有醫院工作者 9月底前須完全接種疫苗

加州強制要求：所有醫院工作者 9月底前須完全接種疫苗
打完2劑科興疫苗不夠 智利將追加一劑AZ加強防護

打完2劑科興疫苗不夠 智利將追加一劑AZ加強防護
白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗

白宮證實 美國考慮要求入境旅客須打完疫苗

熱門新聞

東京當地周三上午約5時33分，發生規模6地震。(擷自美國地質調查局網站)

東京清晨發生規模6地震 奧運採訪記者：搖了20秒

2021-08-03 18:00
印度少女與年輕女性慘遭家人殘忍攻擊的事件近來躍上頭條新聞，北方邦一名17歲少女妮哈據稱被祖父與叔伯用棍棒毒打致死，事件起因竟然就只是他們不喜歡她穿牛仔褲。取材自LADbible.com

印度少女慘被親戚活活打死 「牛仔褲」竟成悲劇關鍵

2021-07-31 05:20
土耳其一名徒步登山客與家人的爬山時，無意中拍攝下他71歲的岳母在家人面前從高達230英尺高（約70公尺）的懸崖上墜落身亡的那一刻。（取材自推特）

全家出遊開心錄影 下一秒竟錄下岳母「死亡墜崖瞬間」

2021-08-05 02:19
英國政府「緊急情況科學顧問小組」（Sage）發表報告指出，「幾乎可以確定」會出現一種使目前所有新冠疫苗失效的新冠病毒變異株。路透

英官方報告：使所有疫苗失效的變異株 幾可確定會出現

2021-08-02 07:53
哈利(左)準備為梅根(右)舉辦40歲的生日派對。路透資料照片

梅根40歲生日辦豪宅「低調」派對 向歐普拉借將籌辦

2021-08-01 07:57
隨著防疫限制放鬆，印度民眾逐漸恢復平常生活，但近來新冠肺炎單日新增確診病例數再度躍升，令人憂心第三波疫情再起。歐新社

印度疫情恐爆第三波 最怕比Delta更毒的變種

2021-08-04 09:49

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美30金居次
房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船
新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失

新冠何時消失？醫：別錯誤幻想 只有2傳染病曾完全消失
吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代

吳亦凡逃跑回加拿大前被逮？被爆供出6明星、官二代
東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控

東奧／美國跨欄女神摘金 身材火辣有腹肌 還是美髮控