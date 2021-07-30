我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／李蘇妮奪金圓夢 曾買不起平衡木 父親手為她造一個

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

泰國日增萬例確診 疫情燒不停 美英日捐贈疫苗馳援

中央社／曼谷30日專電
泰國疫情嚴峻，圖為曼谷一處檢測站工作的醫護人員。（中央社）
泰國疫情嚴峻，圖為曼谷一處檢測站工作的醫護人員。（中央社）

泰國第3波疫情燒不停，日本、美國和英國捐贈疫苗給泰國，協助泰國抗疫。由美國捐贈的首批154萬劑輝瑞疫苗今天早晨運抵泰國，多數將用於第一線醫護人員及慢性病長者。

泰國自4月爆發第3波新冠肺炎（COVID-19）疫情以來愈趨嚴峻，今天通報新增1萬7345例、117人死亡，累計確診案例57萬8375例，4679人死亡。

美國政府捐贈的154萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗今天早晨運抵泰國，由公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）前往蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）參加捐贈儀式。

泰國政府準備將其中70萬劑用於第一線的醫護人員，64萬5000劑用於有慢性病的長者及懷孕超過12周的孕婦，15萬劑用於有慢性病的外籍長者及外籍孕婦，4萬5000劑用於研究用途。

泰裔的美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）27日在一場線上論壇中表示，美國共要捐贈250萬劑疫苗給泰國，第一批到達的是154萬劑，未來還會再捐贈疫苗，代表兩國長久的友誼；不過她沒有提到未來將捐贈的疫苗是何種品牌。

日本已捐贈105萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗給泰國；英國駐泰大使館28日宣布將捐贈41萬5000劑阿斯特捷利康疫苗，預計8月抵達。

此外，瑞士捐贈給泰國的110萬組快篩試劑及102台呼吸器在昨天運抵泰國。瑞士駐泰國大使阿媞達（Helene Budliger Artieda）和阿努廷共同赴機場迎接這批物資。阿努廷表示，這些物資在泰國抗疫中將扮演重要角色。

泰國目前施打的有中國製科興疫苗（Sinovac）、中國製的國藥疫苗（Sinopharm）及阿斯特捷利康疫苗。泰國民眾對科興疫苗效力存疑，阿斯特捷利康的交貨進度則不如預期，疫苗施打進度緩慢。截至昨天為止，泰國至少施打一劑疫苗者是總人口6600多萬人的約19.4%。

泰國 疫苗 美國

上一則

英對法國入境者續管制 法抨擊：歧視性防疫 非常過分

下一則

龍蝦或烤雞？婚宴餐點依送禮金額分級 網友妙招反擊

延伸閱讀

打疫苗造成社會對立？密蘇里有人為瞞親友「喬裝接種」

打疫苗造成社會對立？密蘇里有人為瞞親友「喬裝接種」
中國疫苗對Delta無效？科興：接種第3劑效果最好

中國疫苗對Delta無效？科興：接種第3劑效果最好
「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播

「病毒載量一樣多」接種疫苗者 恐參與Delta變種傳播
打完疫苗仍染疫 可能出現異常久的新冠症狀

打完疫苗仍染疫 可能出現異常久的新冠症狀

熱門新聞

Delta變種病毒威力大，再加上全球性極端氣候現象，供應鏈面臨崩潰。圖為洛杉磯一處戶外商區，擺放著提醒民眾戴口罩防疫的標語。(美聯社)

Delta疫情延燒加上天災來襲 全球供應鏈面臨崩潰

2021-07-24 15:32
新婚夫妻烏索（右）和卡札琪，選擇來愛德角度蜜月。（取材自推特）

法國度假勝地可全裸逛街 每年吸引逾5萬旅客

2021-07-14 02:30
菲律賓班詩蘭省一名聲稱對蛇的毒液「免疫」的弄蛇專家在試圖親吻眼鏡蛇時，竟意外被眼鏡蛇反擊、狠狠咬著其舌頭不放，導致這名弄蛇專家當場身亡。（取材自推特）

「蛇」吻 菲律賓弄蛇人當場喪命

2021-07-22 02:00
以色列衛生部表示，最近幾周進行的研究顯示，輝瑞疫苗在預防感染Delta變異病毒株方面的有效性只有39%。(路透)

Delta病毒好凶 以色列：輝瑞疫苗保護力降至39%

2021-07-23 23:34
印尼政府正考慮實施第三劑加強針計畫，圖為一位準備接種科興疫苗的印尼民眾。路透

數百醫護打完兩劑科興仍染疫亡 印尼擬啟動加強針計畫

2021-07-27 12:41

神學士展開報復 美軍阿富汗口譯員慘遭斬首

2021-07-23 08:59

超人氣

更多 >
圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌

圖輯／苗族姑娘 難民後裔 李蘇妮為美國守住女子體操全能金牌
「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷

「以為打完疫苗百毒不侵」 32歲華男詳述感染Delta經歷
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國16金領先日美居第一
曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊

曼哈頓景點Vessel重開 14歲少年跳樓亡 4家人同遊
阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震

阿拉斯加半島外海規模8.2地震 90分鐘內5次餘震