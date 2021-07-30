泰國日增萬例確診 疫情燒不停 美英日捐贈疫苗馳援

泰國疫情嚴峻，圖為曼谷一處檢測站工作的醫護人員。（中央社）

泰國 第3波疫情燒不停，日本、美國 和英國捐贈疫苗 給泰國，協助泰國抗疫。由美國捐贈的首批154萬劑輝瑞疫苗今天早晨運抵泰國，多數將用於第一線醫護人員及慢性病長者。

泰國自4月爆發第3波新冠肺炎（COVID-19）疫情以來愈趨嚴峻，今天通報新增1萬7345例、117人死亡，累計確診案例57萬8375例，4679人死亡。

美國政府捐贈的154萬劑輝瑞（Pfizer）疫苗今天早晨運抵泰國，由公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）前往蘇凡納布機場（Suvarnabhumi Airport）參加捐贈儀式。

泰國政府準備將其中70萬劑用於第一線的醫護人員，64萬5000劑用於有慢性病的長者及懷孕超過12周的孕婦，15萬劑用於有慢性病的外籍長者及外籍孕婦，4萬5000劑用於研究用途。

泰裔的美國參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）27日在一場線上論壇中表示，美國共要捐贈250萬劑疫苗給泰國，第一批到達的是154萬劑，未來還會再捐贈疫苗，代表兩國長久的友誼；不過她沒有提到未來將捐贈的疫苗是何種品牌。

日本已捐贈105萬劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗給泰國；英國駐泰大使館28日宣布將捐贈41萬5000劑阿斯特捷利康疫苗，預計8月抵達。

此外，瑞士捐贈給泰國的110萬組快篩試劑及102台呼吸器在昨天運抵泰國。瑞士駐泰國大使阿媞達（Helene Budliger Artieda）和阿努廷共同赴機場迎接這批物資。阿努廷表示，這些物資在泰國抗疫中將扮演重要角色。

泰國目前施打的有中國製科興疫苗（Sinovac）、中國製的國藥疫苗（Sinopharm）及阿斯特捷利康疫苗。泰國民眾對科興疫苗效力存疑，阿斯特捷利康的交貨進度則不如預期，疫苗施打進度緩慢。截至昨天為止，泰國至少施打一劑疫苗者是總人口6600多萬人的約19.4%。