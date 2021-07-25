澳洲、歐洲爆「反防疫限制」示威 拒絕疫苗護照

法國巴黎民眾24日上街反疫苗通行證。（路透）

在變種病毒肆虐下，各國疫情復燃，當局紛紛推出各種防疫限制措施，並為了提升疫苗 接種率而制裁未施打者，不過相關措施引發民眾不滿，超過10萬人今天在澳洲 、法國、義大利 和希臘上街抗議，與警方爆發衝突。

澳洲大批受夠居家令及旅行、集會禁令的民眾24日集結遊行，圖為墨爾本數千人不戴口罩上街展開「全球自由集會」。（歐新社）

澳洲恐封城到10月

澳洲當局23日暗示防疫限制措施可能會繼續實施到10月，24日在澳洲最大城市雪梨、第二大城墨爾本，就出現大批反對居家令及旅行、集會禁令的示威人潮，達數千人上街。主辦單位宣稱今天的示威抗議是「自由」集會，參與者高舉標語牌和橫幅，上頭寫著「喚醒澳洲」（Wake up Australia）和「抽乾沼澤」（Drain the Swamp）等。

示威爆發警民衝突，雪梨抗議民眾丟擲盆栽和水瓶等攻擊警方。兩地分別有57人和6人被捕，警方表示對將近100人開罰。

警察首長指責違規者是「蠢蛋」，新南威爾斯省省長貝雷吉克利安也表示，她極度厭惡示威抗議者，他們的「自私行徑已危害到我們所有人的安全」。

法國新增2.5萬確診

法國疫情飆升，24日新增2萬5624人確診，25人病故。政府已推出疫苗通行證，完成兩劑接種者或是持有病毒檢測陰性報告，才能憑證進出博物館、電影院和景點當局計畫將通行證效力擴大到餐廳和酒吧，並強制醫療照護人員接種疫苗。

不過措施引發部分民眾不滿，估計周末全國各地總共有16萬人走上街頭，巴黎、馬賽、南特等多地都有抗議，巴黎示威者在巴士底廣場高喊「自由」，有人高舉譴責「馬克宏是暴君」、「反對可恥通行證」等標語牌，有民眾表示因不想打疫苗，已準備好迎接失業。

巴黎的大部份示威者還算平靜，但仍有人和警方發生零星衝突，朝警方丟椅子、撞倒警用摩托車；警方最終動用催淚瓦斯，並在凱旋門附近用水砲車驅散民眾。

義大利抗議民眾24日齊聚羅馬，反對餐廳內用和進入娛樂場所必須時有「綠色通行證」。（歐新社）

希臘雅典5000人上街

在希臘首都雅典，約5000人上街抗議，高舉的標語牌寫著「別動我們的小孩」。而在義大利，抗議民眾齊聚羅馬、米蘭、維洛那等城市，反對餐廳內用和進入娛樂場所必須時有「綠色通行證」。義大利要求自8月3日起，民眾要有疫苗通行證才能進入餐廳、市場、健身場、電影院等。有人指責推出疫苗護照的政府宛如法西斯獨裁者。

大多民眾還是接受這項政策，義大利預約打疫苗的人數已明顯增加，近半數符合接種資格的人已經完全接種。