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疫情難控 紐澳旅遊泡泡停8周 韓首都圈防疫延長2周

編譯中心╱綜合23日電
南韓23日決定將首都圈規範延長實施至8月8日；圖為首爾民眾排隊接受病毒檢測。(美聯社)
南韓23日決定將首都圈規範延長實施至8月8日；圖為首爾民眾排隊接受病毒檢測。(美聯社)

全球新冠疫情持續延燒，日本東京都連4天新增逾千例；韓國首都圈防疫規範延長2周；馬來西亞和泰國單日確診再創新高；紐澳旅遊泡泡喊停。

澳洲新南威爾斯省23日新增136例確診，創下今年單日新高，官員強化雪梨的封鎖措施，稱疫情已成「國家緊急狀態」。新省省長貝雷吉克利安23日要求澳洲聯邦政府提供更多疫苗，並宣布不會如期在30日解封。受到疫情影響，紐西蘭23日宣布，與澳洲的所有免隔離「旅遊泡泡」將暫停、並維持至少八周時間。

紐西蘭此前已叫停與澳洲新南威爾斯、維多利亞和南澳3省的「旅遊泡泡」，當局召開內閣緊急會議後，決定全面暫停與澳洲所有地區的「旅泡」。

南韓23日決定將首都圈第4階段社交距離規範延長實施2周至8月8日；由於朋友、同事間傳染案例比例大增，呼籲民眾減少私人聚會。

南韓單日確診人數在21日創下1842例新高，23日公布的22日確診人數雖降至1630例，但仍居高不下。這波疫情約7成確診者位於首爾、仁川、京畿道等首都圈地區，首都圈日均確診數從實施第4階段前的7月首周平均799例增至990例。

泰國23日新增1萬4575例確診再創單日新高，疫情集中在曼谷及周邊地區，專家警告曼谷疫情已經超過可控制範圍，曼谷市政府緊急加開社區隔離中心。

馬來西亞23日暴增1萬5573人確診，再度刷新馬國單日確診人數紀錄。馬國雖已實施全國封鎖措施一個多月，但疫情仍居高不下，13日單日確診人數首度破萬後，連日來確診人數屢創新高。

印尼23日通報新增確診4萬9071例，另新增1566人染疫不治，創下單日新高紀錄。菲律賓出現Delta變異株社區感染，菲律賓23日宣布各項抗疫警戒升級，總統杜特蒂也考慮再次關閉菲國國境。

澳洲新南威爾斯省23日新增136人確診，創下今年來單日最大增幅紀錄。紐西蘭23日...
澳洲新南威爾斯省23日新增136人確診，創下今年來單日最大增幅紀錄。紐西蘭23日宣布，與澳洲的「旅遊泡泡」將暫停至少八周。(Getty Images)

疫情 澳洲 泰國

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