奧運比賽「沒觀眾」 退訂估百萬筆 恐讓日本旅館業破產

延後一年才舉辦的東京奧運，仍然沒能擺脫新冠疫情的打擊。（美聯社）

東京奧運 因為疫情升高警戒，幾乎是最後一刻才決定不開放觀眾看比賽，彭博資訊報導，因此而產生的旅館 退訂估計超過100萬筆。

彭博說，東京奧運主席橋本聖子曾表示，30%的賽事門票購買者來自大東京地區之外；旅館取消數字的估算就基於此，並假設他們至少會住宿一個晚上。

第一生命保險經濟分析師Hideo Kumano說，「禁止觀賽」這最新的打擊，非常可能引發更多的旅館業破產。「沒有觀眾的奧運對日本 全國民心的衝擊，難以化解。」以Kumano的估算，旅館訂房取消接近70萬筆，單單是旅館業的初步經濟損失就大約500億日圓（4.56億美元）。但是旅館業到目前為止，政府幾乎沒有提供什麼額外的幫助。

野村研究所經濟分析師Takahide Kiuchi納進門票退票、旅行開銷取消等因素，計算「沒有觀眾」這個決定造成的損失，高達1340億日圓。

更慘的是，今天忙著處理顧客取消訂房的旅館，先前為了迎接當初以為是千載難逢的奧運商機，在2017到2019這三年間花大錢投資翻新設備。根據彭博引用日本財務省的資料，這三年旅館業投入1.5兆日圓（137億美元）更新、升級，比2014年到2016年這三年增加50%。

日:15外國領袖出席開幕

東京奧運23日開幕，日本內閣官房長官加藤勝信21日表示，約有15位來自各國和國際組織的領導人將出席開幕式，2016年里約奧運的相關出席人數則為40人。

加藤勝信在記者會上表示，大約70位內閣層級的官員將訪問日本，但23日晚間出席的開幕式的外國貴賓人數，受到疫情影響，最後一刻仍可能出現變化。