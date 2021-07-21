我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日韓外交高層會晤 強調維繫台海和平穩定重要性

NBA／公鹿拿總冠軍 字母哥狂轟50分榮膺MVP

歐洲確診5000萬例 全球第一 英自由日宣布新防疫措施

編譯中心／綜合20日電
英國19日起解除英格蘭大部分防疫限制，當天有民眾到倫敦國會廣場示威，抗議當局在疫情期間實施的限制，有大批警員在場戒備。（路透）
英國19日起解除英格蘭大部分防疫限制，當天有民眾到倫敦國會廣場示威，抗議當局在疫情期間實施的限制，有大批警員在場戒備。（路透）

路透統計，歐洲成為全球首個新冠染疫數超過5000萬例的地區。英國19日起解除英格蘭大部分防疫限制，但同時宣布加強「健康通行證」措施，只准已接種者進入夜店和多人聚集的場所，措施引起業界不滿，直言「自由日只維持了17個小時」。法國早前也推動「健康通行證」，被批評獨裁，當局19日宣布減少罰款並設緩衝期，希望平息民憤。

歐洲確診數占全球總數27%，死亡病例則占31%。在傳染力強勁的Delta變種病毒肆虐下疫情加速惡化，最初確診2500萬例耗時約350天，但從2500萬增加到5000萬例只花了194天。歐洲國家中，以俄羅斯疫情最為嚴重，俄羅斯20日通報新增2萬3770起確診病例，其中莫斯科新增3188例，全國確診總數來到600萬6536例。

英強制接種者才能進夜店

各國方面，英國19日新增近4萬例確診，同日按原計畫全面解除限制，但各地夜店馬上湧入人潮，情況瀕臨失控。首相強生隨即宣布自9月底起，所有夜店和有大型聚集場所，將禁止未完成接種者進入。英媒「獨立報」報導，此措施意在推動年輕人積極接種，但業者擔心會導致員工和顧客衝突，還有人批評「自由日只維持了17個小時」。

法國17日有逾11萬人示威，反對新的「健康通行證」措施。（Getty Imges...
法國17日有逾11萬人示威，反對新的「健康通行證」措施。（Getty Imges）

英國的新措施與法國政府上周推動、8月1日全面實施的「健康通行證」類似。法國民眾對措施十分不滿，17日有約11萬人上街示威，甚至有接種中心被縱火。法國當局19日調整措施，將沒有檢查客戶「健康通行證」的企業罰款，由4.5萬歐元減至1500歐元起跳，並設有寬限期，法案尚待國會表決。

此外，義大利也預計在本周通過法令，禁止未完成接種者進入餐廳、體育館、戲院等室內場所，乘搭大眾交通工具和飛機也要先完成接種。

前幕僚爆料 強生寧長者死拒封城

BBC19日播出專訪英國首相強生昔日首席顧問康明茲片段，康明茲說，強生去年秋季不願加強防疫限制，因為他認為染疫病故者「基本上都是80歲以上」，且不認為NHS醫療系統會不堪負荷。康明茲說，強生在一則訊息中笑稱，年長者可能「染疫且活更久」，因為大部分病故者都超過平均預期壽命。

另據義大利去年一項研究顯示，當地很可能早在2019年10月便已出現新冠病毒病例，較中國武漢2019年12月發現的首宗確診個案更早。英國金融時報報導，義大利研究機構對該研究樣本進行重新檢測後，再次發現通常感染新冠後產生的抗體，不排除新冠病毒當時已在義大利傳播。

英國 義大利 疫情

上一則

緬甸疫情升溫 軍方趁機偽裝求診逮捕志願醫生

下一則

以色列間諜軟體 法總統、摩洛哥國王恐都遭監控

延伸閱讀

加拿大8月9日起允許美國人入境 須滿足3條件

加拿大8月9日起允許美國人入境 須滿足3條件
英「自由日」解封同一天 美國隨即提高英國旅行警告

英「自由日」解封同一天 美國隨即提高英國旅行警告
英格蘭「自由日」之後：每日10萬人染疫的試煉？

英格蘭「自由日」之後：每日10萬人染疫的試煉？
加拿大8月9日起允許美國人入境 須滿足3條件

加拿大8月9日起允許美國人入境 須滿足3條件

熱門新聞

以色列電影院改裝的疫苗注射中心。（美聯社）

打2劑輝瑞還感染重症或死亡？以色列發現40%有這共通點

2021-07-15 00:49
世界衛生組織秘書長譚德塞。(美聯社)

譚德塞改口：不排除新冠病毒自實驗室流出

2021-07-15 22:08
英國「衛報」報導指去年全球約有2200人以人均13萬美元的「投資」金額，取得太平洋島國萬那杜的「黃金護照」，其中約一半為中國人。圖為萬那杜一群孩童在一間遭強風吹垮的學校建築內玩耍。(Getty Images)

萬那杜「黃金護照」搶手 去年逾千中國人花13萬變公民

2021-07-15 09:00
世界衛生組織提出警告，稱危險的新冠變種病毒「極有可能」在全世界範圍內大肆傳播，並宣稱這場已持續近兩年的疫情「尚未結束」。（路透）

可能出現「更危險」變種傳全球 世衛：病毒還在追我們

2021-07-16 02:43
新冠delta變種病毒肆虐傳播，再掀疫情，造成股市緊張19日大跌。圖為全美人日最多的加州洛杉磯郡下令室內室外，有無接種，重新戴上口罩，以保安全。(美聯社)

新冠疫情何時結束？世衛：夠幸運的話是明年

2021-07-20 02:04
圖為德國科隆西南部的埃爾夫特施塔特的災情。美聯社

圖輯╱西歐再降一夜豪雨 洪災死亡增至126人

2021-07-16 17:20

超人氣

更多 >
走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福

走過繁華秀場年代 陳美鳳享受平凡幸福
吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會

吳亦凡3天蒸發7400萬美元 中強硬封殺不給失德演員機會
貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑

貝佐斯成功返回地面 為私人太空旅行再創里程碑
美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

美國奧運隊華裔體操等3女選手確診 無法參賽

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」

吳亦凡拍床戲硬上劉亦菲 網友嘲諷「本色演出」