緬甸疫情升溫 軍方趁機偽裝求診逮捕志願醫生

緬甸疫情升溫，但受政變影響，醫療能量不足，醫護人員加入民間團體協助治療病患，但軍方偽裝成病人求診，19日逮捕5名志願醫生，扣留大批醫療物資。圖為14日仰光民眾帶著空的氧氣瓶等待填充。（Getty Images）

緬甸疫情 自7月起快速升溫，昨天新增5189例確診；但受政變影響，醫療能量不足，醫護人員加入民間團體協助治療病患。但軍方偽裝成病人求診，昨天逮捕5名志願醫生，扣留大批醫療物資。

緬甸今年2月爆發軍人政變後，醫護人員參加公民不服從運動，醫療能量吃緊，第一大城仰光及第二大城瓦城的居民已難以買到氧氣瓶，許多民眾拒絕赴軍方的醫院就診，加上篩檢量及檢測能力不足，實際確診及死亡人數都有可能更高。

許多醫護成立志工團體幫助確診民眾，伊洛瓦底江雜誌社及今日緬甸報導，軍政府的人昨天偽裝成病人，打電話到一個志工團體位於仰光北達貢區的辦公室，表示需要醫生協助，當3名醫生抵達通報地點隨即被軍方抓走。

軍方的人接著到志工團體的辦公室，又抓走了2名醫生。志工團體的負責人柯昌雷表示目前還不知道這5名醫生的狀況以及人在何處，軍方誘騙並抓走志願醫護人員是不能接受的。他指出，軍方並帶走辦公室內的氧氣鋼瓶、藥品以及個人保護裝備。

根據這些志工團體的統計，仰光平均每天火化600具染病死亡的民眾屍體，在疫情爆發之前平均每天約100具屍體。在志工團體工作的醫護人員指出，軍方的醫院沒辦法提供給民眾所需要的治療，民間團體只好互相幫助。

而在這5名醫生遭到軍方逮捕後，許多志願的醫生和志工團體紛紛在社群媒體 上表示會先暫停到府看診的服務。