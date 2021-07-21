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緬甸疫情升溫 軍方趁機偽裝求診逮捕志願醫生

編譯中心／綜合20日電
緬甸疫情升溫，但受政變影響，醫療能量不足，醫護人員加入民間團體協助治療病患，但軍方偽裝成病人求診，19日逮捕5名志願醫生，扣留大批醫療物資。圖為14日仰光民眾帶著空的氧氣瓶等待填充。（Getty Images）
緬甸疫情升溫，但受政變影響，醫療能量不足，醫護人員加入民間團體協助治療病患，但軍方偽裝成病人求診，19日逮捕5名志願醫生，扣留大批醫療物資。圖為14日仰光民眾帶著空的氧氣瓶等待填充。（Getty Images）

緬甸疫情自7月起快速升溫，昨天新增5189例確診；但受政變影響，醫療能量不足，醫護人員加入民間團體協助治療病患。但軍方偽裝成病人求診，昨天逮捕5名志願醫生，扣留大批醫療物資。

緬甸今年2月爆發軍人政變後，醫護人員參加公民不服從運動，醫療能量吃緊，第一大城仰光及第二大城瓦城的居民已難以買到氧氣瓶，許多民眾拒絕赴軍方的醫院就診，加上篩檢量及檢測能力不足，實際確診及死亡人數都有可能更高。

許多醫護成立志工團體幫助確診民眾，伊洛瓦底江雜誌社及今日緬甸報導，軍政府的人昨天偽裝成病人，打電話到一個志工團體位於仰光北達貢區的辦公室，表示需要醫生協助，當3名醫生抵達通報地點隨即被軍方抓走。

軍方的人接著到志工團體的辦公室，又抓走了2名醫生。志工團體的負責人柯昌雷表示目前還不知道這5名醫生的狀況以及人在何處，軍方誘騙並抓走志願醫護人員是不能接受的。他指出，軍方並帶走辦公室內的氧氣鋼瓶、藥品以及個人保護裝備。

根據這些志工團體的統計，仰光平均每天火化600具染病死亡的民眾屍體，在疫情爆發之前平均每天約100具屍體。在志工團體工作的醫護人員指出，軍方的醫院沒辦法提供給民眾所需要的治療，民間團體只好互相幫助。

而在這5名醫生遭到軍方逮捕後，許多志願的醫生和志工團體紛紛在社群媒體上表示會先暫停到府看診的服務。

緬甸 疫情 社群媒體

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