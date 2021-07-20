星近半接種 確診仍創11月新高 泰連4天單日確診破紀錄

新加坡19日本土案例暴增163例，其中106人與裕廊漁港感染群有關。圖為裕廊漁港出入口。（中央社）

東南亞多國近期新冠疫情 嚴峻，新加坡19日新增163例本土確診個案，是近11個月以來單日最多，衛生部強烈呼籲未接種新冠疫苗 民眾，近幾周盡量留在家中。該國570萬人口中逾45%完成新冠疫苗接種。

新加坡18日新增88例本地確診，其中37例屬全國最大水產批發市場「裕廊漁港」（Jurong Fishery Port）的魚販群聚。因此，全國魚類海產市場同日停業，收到衛生部發出警告短訊者須接受檢測、居家隔離，直至檢測呈陰性才能做生意。

領導抗疫的財政部長黃循財呼籲未打疫苗者減少外出和社交互動，以降低感染風險，直至完成接種。

緬監獄 疑爆發疫情

緬甸醫療制度自政變後癱瘓，軍政府上周六公布新增確診近5500宗，分析推測實際數目更高，而死亡案例也持續增加，法新社報導，緬甸需靠義工隊獲報後登門收屍送殮，仰光一名義工指出，其小組每天收集到30至40具屍體，有時候甚至是一屋兩具。

據報導，緬甸負責疫苗接種計畫的衛生部高官均已被捕，軍方領導的國家管理委員會承認控疫「困難重重」。關押政治犯的仰光永盛監獄似也爆發疫情，翁山蘇姬的澳洲籍經濟顧問特尼爾（Sean Turnell）在該獄中，他近幾周有感冒症狀。自由亞洲電台上周引述永盛監獄拘留人士的律師報導，最少48名羈留者染疫，卻未獲有效治療。

泰連4天確診破紀錄

泰國新冠疫情延燒，19日通報新增1萬1784例，感染數連四天破紀錄；這個人口超過6600萬的東南亞國家，迄今確診累計達41萬5170例。該國目前只有4.9％人口完成新冠疫苗接種。

「曼谷郵報」（Bangkok Post）報導，新增案例中，1萬1684例感染者為一般民眾，100例為監獄受刑人。