英國風險評估：18歲以下「不用接種疫苗」

英國政府當局已決定在獲得更多關於疫苗的安全數據之前，不為大多數兒童和青少年接種新冠疫苗。(Getty Images)

英國 政府當局已決定在獲得更多關於疫苗 的安全數據之前，不為大多數兒童和青少年接種新冠疫苗。

政府19日表示，年僅12歲、患有嚴重神經障礙、唐氏綜合症、免疫抑制、多重或嚴重學習障礙的兒童「將有資格接種疫苗」。推遲向大多數18歲以下族群注射疫苗的決定是基於專家諮詢小組的建議。「疫苗接種和免疫聯合委員會」（JCVI）表示，普遍接種疫苗的健康益處並不超過大多數年輕人的風險，他們通常只會出現輕微症狀。

JCVI在聲明中說「在獲得更多安全數據並進行評估之前，最好採取預防措施」。英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）也在聲明中表示「不建議為沒有潛在健康狀況的18歲以下兒童接種疫苗，但JCVI將繼續審查新數據，並考慮是否建議在未來某個日期為沒有潛在健康狀況的18 歲以下兒童接種疫苗」。

在英國，符合接種條件的兒童和青少年將接種輝瑞 疫苗，這是英國監管機構唯一授權用於18歲以下族群的疫苗。牛津大學仍在進行兒童和青少年接種疫苗的安全性和有效性試驗。除了圍繞青少年使用新冠疫苗的醫學問題之外，許多公共衛生專家還對世界上仍有許多族群仍然無法獲得疫苗的情況下為低風險兒童接種的道德提出質疑。

波拉德教授（Andrew Pollard）在AZ疫苗的開發過程中發揮重要作用，他上個月呼籲「其他地方的弱勢成年人應該優先於兒童」，並表示「他國老年人、有其他健康狀況以及照顧他們的醫護人員絕對必須優先考慮」。

波拉德還透露，牛津大學的實驗應幫助決策者決定是否要在未來某個時候將大規模疫苗接種計畫擴展到兒童族群，因為他們尋求確保學校安全並防止病毒在更廣泛的人群中傳播。