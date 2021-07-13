印尼單日確診逾4萬 血清研究：雅加達近半居民曾染疫

印尼亞齊省班達亞齊一名男子12日正接受新冠肺炎檢測。（Getty Images）

東南亞新冠染疫惡化，印尼 12日新增4萬427例確診，再創單日新高，也是連續第四天單日確診3.5萬例以上；越南新增2367例本土病例，一連5天刷新紀錄；泰國 當局12日對首都曼谷超過1000萬居民實施新的防疫限制與宵禁，曼谷一處建築工地發現有七名工人同時感染Alpha變種病毒 和Delta變種病毒。

印尼12日新增891例死亡，累計6萬7355例染疫病歿。兼任抗疫及經濟復甦工作的印尼經濟統籌部長艾朗嘉9日表示，政府計畫下周開始為醫護人員施打第三劑疫苗。印尼至今仍有數萬名醫護仍未接種。

首都雅加達政府與印尼大學（University of Indonesia）、艾克曼生醫研究院（Eijkman）的流行病學專家在3月15日至31日進行一項血清抗體調查顯示，44.5%的雅加達居民（約471.7萬人），3月前曾感染新冠病毒（COVID-19），其中僅8.1%曾證實確診，僅37%有症狀，即大約三分之二沒有症狀，也沒有被察覺染疫。

雅加達省政府的疫情資訊顯示，截至11日，累計確診人數約66萬2442人，其中9395人不治，56萬4437人康復，8萬8610人仍在治療或隔離。澳洲廣播公司（ABC）報導，這項調查顯示雅加達的官方疫情數字遠遠低估實際染疫程度，由於該調查是在3月下旬進行，現在可能絕大多數人都已有抗體。

泰國7建築同染Alpha和Delta病毒

泰國11日有8656宗新增確診、80人死亡，齊創新高，因火葬場來不及處理而發生寺廟內停滿遺體的情況。曼谷一處建築工地發現有七名工人同時感染Alpha變種病毒和Delta變種病毒，這七人並未出現令人擔憂的症狀，不過泰國衛生單位將密切注意是否會出現新的變種病毒。這處工地共1737個工人中，有1327人確診，23.3% 的人感染Alpha變種病毒，73.7%感染Delta變種病毒。

另外，泰國逾67.7萬醫護人員完成接種兩劑中國科興疫苗後，4至7月仍有618人感染新冠病毒，政府12日宣布，已接種兩劑科興的醫護人員將注射第3劑補強，此外，接種一劑中國科興疫苗的民眾，第2劑將注射AZ疫苗，以增加對變異病毒的免疫力。

越南12日新增2367例本土病例，一連5天刷新紀錄，這也是越南自去年一月疫情爆發以來，首次單日逾2000人染疫。河內市13日起再度禁止餐飲內用與理髮服務。越南自4月下旬爆發最新一波本土疫情以來，迄今共有超過2萬8000人確診。