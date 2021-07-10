北韓糧荒 與中料月底解封 重啟鐵路貿易

圖為北韓平壤一座集體農場農民今年5月正在種田。(美聯社)

北韓 在新冠疫情下長期封鎖邊境，物資緊張，北韓去年1月封鎖和中國 間的邊境，但一名中國和北韓貿易關係相關人士受訪指出，北韓可能考慮在7月稍晚至8月恢復和中國的鐵路貿易。

日本讀賣新聞報導，這名消息人士指出，北韓可能考慮7月稍晚至8月間，重啟和中國鐵路貿易。糧食、化學肥料和藥品會從中國遼寧省丹東市用鐵路運輸，送往北韓新義州，並在當地專用設施「隔離」半個月後送往各地。

報導指出，北韓可能決定透過鐵路運輸增加貿易量，改善糧食短缺。中國和北韓貿易關係相關人士透露，「平壤有些人一天只能吃一餐，甚至有人餓死街頭」。

或與美敵重啟談判

有鑒於北韓確實物資緊張，南韓國家情報院今天表示，若美方提及相關問題，北韓可能重回談判桌，以結束與美國的敵對態勢。

國情院報告認為，平壤當局看起來希望美國允許北韓出口礦物，以及進口精製油與日常用品，就算美方只是口頭提及，北韓也可能為此重返談判桌。

金正恩6月在北韓勞動黨會議中針對美國對北韓政策表示，對於「對話」及「對抗」都要做好萬全準備，引發外界樂觀聯想，但金正恩胞妹金與正隨後公開諷刺這種想法是「錯誤的期待」。

國情院認為，金與正的談話內容反而可以解釋為「希望對話」；而美國在任命人權特使前，先任命北韓特使的做法也有助改善與北韓關係。

不過，國情院也指出，例行的8月美韓聯合軍演臨近，北韓可能要待解決這類問題的敵對關係才願意出面對話。

北韓拒收AZ疫苗 擔心副作用

韓聯社報導，北韓擔心阿斯特捷利康（AZ）疫苗的副作用，詢問「疫苗全球取得機制」（COVAX）能否交付其他疫苗，而且懷疑中國疫苗有效性，在引進中國疫苗的問題上遲疑不決。

國家安保戰略研究院在首爾四季酒店舉行北韓專題記者座談會時表示，北韓正在爭取引進新冠疫苗，但迄今為止一無所獲，北韓拒絕接收COVAX交付的AZ疫苗，並探詢是否能更換為其他品牌。

COVAX 3月為北韓分配199.2萬劑疫苗，其中170.4萬劑原定5月交付，但至今未交付。美國之音最近報導，北韓在必要行政程序上採取不合作態度，如拒絕援助人員入境。

研究院指出，北韓如想獲得輝瑞和莫德納疫苗，需要全程冷鏈運輸，但考慮到電力供應現狀，僅有大城市能做到低溫保存。研究院指出，北韓似乎對俄國疫苗給予正面評價，但要求俄方無償援助。

國家安保戰略研究院被問及上述分析的可靠性時，均回答符合事實，但沒有給出具體依據。