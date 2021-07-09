英將冒險大解封 4000專家譴責：危險不道德

英國首相強生擬在兩周內全面重啟經濟運作，但遭到4000名專家連署反對，認為英國冒險解封是「危險且不道德的實驗」。(美聯社)

英國 首相強生打算在兩周內全面重啟經濟運作，但一項報告顯示，英國6月初以來的感染率擴增至4倍，超過4000名專家連署，認為英國冒險解封是「危險且不道德的實驗」，呼籲暫停這項「過於草率」的決定，世衛也敦促各國在考量解封時須極度謹慎。

根據由倫敦帝國學院研究，Delta變種病毒在英國正加速擴散，確診病例每隔6天就增加1倍，在6月24日至7月5日期間，發現全英染疫率為0.59%，即每170人就有1人染疫；而5月底至6月初期間，染疫率為0.15%。倫敦帝國學院傳染病動力學教授萊里表示：「依據數據，實在很難說，提早解封是件好事。」

儘管英國仍有在全世界數一數二高的疫苗 接種率，也面臨新一波疫情 ，但強生依舊想要豪賭。與其讓全國封城，他希望採取「與病毒共處」的策略，這也將是全世界首次考驗疫苗對於防堵Delta變異病毒是否具有效力。

強生為了讓更多民眾接種疫苗，已經將所謂的「自由日」延後4周。但由於英國目前超過86%成人已接種第一劑疫苗，且有近三分之二成人完成接種，因此強生將19日訂為解封的「最終日」。

然而，科學家稱英國政府的解封計畫是「危險且不道德的實驗」，超過4000名科學家、醫師、護理人員與其他專家7日在知名醫學期刊「刺胳針」（Lancet）發表聯名信譴責，表示「這項決定危險且過於草率」，斥容忍高感染率是「不道德和不合邏輯的」，認為7月19日解封是「危險且不道德的實驗」。

公開信估計英國仍有逾1700萬人沒有保護。此况之下，加上高傳染力的Delta變種株傳播，病例料將持續增加至數百萬人受感染，可致一整代人有慢性病和缺陷，對個人和經濟影響或許持續數十年。

然而，新任衛生大臣賈維德（Sajid Javid）表示，疫情期間衍生諸多衛生、教育和經濟問題，生活必須回歸常軌，即使結果可能導致每天確診人數達10萬例。

英國目前7天平均確診人數突破每日2萬5000人，是5月中旬的10倍多。不過，死亡人數從4月中旬起均維持在平均每日30人以下。科學家表示，這顯示接種疫苗可以挽救生命。

不過，這當中仍出現警訊。英國目前每天有約350人因為染疫入院，雖然相比疫情高峰期大幅下降，但在過去7天已上升約45%。