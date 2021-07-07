韓疫情升溫 與以色列簽疫苗互換協議

由輝瑞公司生產的疫苗，近幾周在防止以色列國民感染新冠病毒方面的成效表現漸弱，不過根據政府數據顯示，輝瑞疫苗仍繼續為抵禦嚴重疫情提供「強大保護力」。（Getty Images）

南韓疫情 升溫，6日累計新增1006例確診，時隔半年再突破千例，以色列與南韓6日簽署新冠疫苗 互換協議；印尼疫情再惡化單日確診破3萬，計畫向外國求援；印度新增超過3.4萬病例，今年6月染疫病死率約為3%，創下新高。

韓國近期疫情又升溫，6日截至下午6時為止，累計新增1006例確診，時隔半年再突破千例，其中880例位於首爾、仁川及京畿道等首都圈地區。以色列與南韓6日宣布簽署新冠疫苗互換協議。根據協議，70萬劑7月底到期的以色列輝瑞疫苗將於7日上午運抵仁川機場。華爾街日報報導，這是全球第一起互換疫苗協議。南韓將於9月至11月運送相應數量的輝瑞疫苗到以色列。南韓預訂了1.92億劑疫苗，但到貨率只有兩成。南韓具備疫苗冷鏈系統，能在流通期限內完成70萬劑接種工作，因此與以國達成交換協議。

以色列：輝瑞對Delta株防護力剩64%

另一方面，彭博社報導，以色列衛生部的數據統計指出，輝瑞疫苗在該國似乎對於遏止Delta變種病毒株引起的新冠肺炎病例效率有所下降，數據同時亦顯示輝瑞疫苗能有效避免重症。輝瑞發言人基恩拒絕評論以國數據，但指出其他研究都顯示疫苗仍能保護免受新變種病毒株感染。

星馬澳韓 擬互認證疫苗證書

新加坡6日表示，正與澳洲、馬來西亞和南韓等多個國家進行雙邊討論，以建立相互認證疫苗證書機制；待新加坡與其他國家準備好時，將為已接種COVID-19疫苗的旅客重啟旅遊。據新加坡衛生部統計，截至7月4日為止，新加坡有360萬8688人已接種一劑疫苗，217萬2015人已完整接種2劑。

印尼日增破3萬 向外國求援

印尼疫情惡化，官員坦承疫情蔓延快速，防疫跟不上，預期單日確診可能達4萬或5萬例，屆時政府會尋求其他國家協助，包括新加坡和中國。印尼也準備自台灣進口醫療氧氣設備。印尼患者激增，醫療體系崩潰，許多醫院搭建帳篷、新增病床，也已無法收治患者，醫療氧氣供應不足，許多地方發生醫療氧氣不足造成患者死亡的不幸事件。在雅加達一間墓園開設棺材店鋪的男子普巴說：「疫情惡化之前，店內平均每天製作頂多10具棺木，但現在激增到每天近30具。」

德下月有望解除防疫限制

德國媒體6日引述外交部長馬斯指出，一旦每位民眾都獲得接種疫苗的機會，德國應該解除剩餘的所有疫情相關社交及經濟限制，並稱時間點應該會在下個月。德國政府專家小組建議，至少要有85%人口完成2劑疫苗接種，才能預防今年秋天爆發Delta變種病毒的疫情。

Delta襲俄 單日病歿逾700人

俄羅斯正在對抗最新一波病例激增，當局6日通報新增737人染疫病故，創下全國單日新高紀錄，全俄國累計病故人數共13萬9316人。當局並證實新增2萬3378起確診病例，首都莫斯科就占了其中5498例。自疫情爆發以來，官方的全國累計病例數已來到565萬8672例。

墨西哥接種慢 確診增

墨西哥6日通報新增7989例確診，為2月底以來最大單日增幅，累計254萬9862人確診；另新增269人病故，累計死亡23萬3958例。單日確診病例數攀升，顯示疫苗施打進度緩慢對疫情控制的影響。政府當局一再表示，確實染疫與死亡數可能會更高。

土耳其：境內出現Delta Plus變異株3例

土耳其衛生部長克扎5日晚證實，境內出現確診感染2019冠狀病毒疾病Delta Plus變異株3例；30個省則有約284起Delta變種病毒感染病例。土耳其有約5438萬人至少施打1劑COVID-19疫苗，其中逾1600萬人完成兩劑接種。衛生部疫情通報顯示，新增4678起確診、35例病故；累計544萬9464例、4萬9959例病歿。