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倫敦希斯洛機場試行「快速通道」打完疫苗者免檢疫

編譯張君堯／即時報導
英國航空公司和維珍航空公司將在倫敦的希斯洛機場試行「快速通道」，以便為完全接種疫苗的入境旅客提供服務。(路透)
英國航空公司和維珍航空公司將在倫敦的希斯洛機場試行「快速通道」，以便為完全接種疫苗的入境旅客提供服務。(路透)

兩大航空公司將在英國倫敦的希斯洛機場（Heathrow Airport）試行「快速通道」，以便為完全接種疫苗的入境旅客提供服務。

根據交通部長沙普斯（Grant Shapps）將於本周宣布的計畫，來自某些國家或地區的乘客將能夠在登機前上傳他們的「疫苗接種狀態」，英國航空公司（British Airways）和維珍航空公司（Virgin Atlantic）將投入相關試驗，航空業也呼籲疫情低風險的國家前往英國進行「免檢疫旅行」。

然而目前最受歡迎的幾個度假勝地都在琥珀色名單上，意味著人們在返回英國後必須隔離長達10天。本周早些時候，英國衛生部長賈維德（Sajid Javid）表示，交通部長沙普斯將向國會議員通報國際旅行的最新情況，並取消「完全接種疫苗入境者若從琥珀色名單國家返回時進行隔離的必要性」。

該試驗定於本周末開始實施，將允許已完全接種疫苗，並從雅典、洛杉磯、蒙特哥貝和紐約乘坐特定航班飛往希斯洛機場的乘客出示其疫苗接種情況證明，通過的人們將能使用英國邊境的專用抵達通道。目前接受國際認可的疫苗接種憑證包括NHS應用程式、CDC卡、美國州級數位認證和歐盟數位接種證書。

希斯洛機場執行長霍蘭德凱伊（John Holland-Kaye）表示該計劃將能夠證明「出發前和到達時可以安全地進行疫苗接種狀態檢查，以便完全接種疫苗的乘客可以避免被隔離」。當局也期望該試驗能讓政府「放心」，讓航空公司和機場人員可以在遠離邊境的地方檢查疫苗狀態，以減輕移民大廳的壓力。

疫苗 英國 機場

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