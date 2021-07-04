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變種病毒歹戲拖棚 南韓製藥大廠押注新冠療程續夯

編譯王巧文／綜合外電
南韓Celltrion預料，在新冠變種病毒的威脅下，歐美市場對新冠療程的需求仍十分龐大。路透
南韓Celltrion預料，在新冠變種病毒的威脅下，歐美市場對新冠療程的需求仍十分龐大。路透

南韓生物製藥集團Celltrion預料，即便美國和歐洲已大規模施打新冠疫苗，新冠變種病毒的威脅，仍將帶動這兩個地區的新冠療程市場成長。

英國金融時報（FT）報導，Celltrion預期，其新冠抗體療程將帶來多達1.5兆韓元（13億美元）的年銷售額。該公司新冠抗體療程的動物試驗結果顯示，這款藥物能有效抵禦迅速傳播的新冠變種病毒株。

執行長Kee Woo-sung說，這些用於支持免疫系統對抗變種病毒的療程，市場十分龐大。

Celltrion是亞洲唯一一家研發新冠抗體療程的製藥公司，已開發出南韓首款本土新冠病毒抗體療程「CT-P59」。該公司上月表示，在三期全球臨床試驗中，其抗體藥物降低了病患住院或死亡的風險70%，並縮短康復所需時間將近五天。

Celltrion的「CT-P59」抗體藥物已取得南韓衛生當局的有條件批准、以及歐盟藥品管理局（EMA）的緊急使用授權，且正與好幾個歐洲國家商談，一旦獲得EMA的最終核准，將於出口這些療程。這款療程也在尋求美國食品藥物管理局（FDA）的批准。

變種病毒 南韓 美國

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