巴西多城示威 彈劾總統要疫苗 俄病歿創新高照辦足賽

巴西民眾抗議總統波索納洛防疫差、疫苗採購有瀆職和貪腐疑雲。（路透）

巴西3日新增5萬4556人染疫、1635人不治，境內有數千民眾上街抗議，要求彈劾總統波索納洛以及提供更多疫苗 來對抗疫情 。巴西目前疫情僅次於美國。俄國3日新增679例染疫病歿，連續第5天創下新高，但仍不施行封鎖計畫，照常舉辦歐洲杯足球賽。

路透報導，巴西最高法院大法官韋柏2日授權就採購印度研發疫苗涉嫌違法情事，針對波索納洛展開調查。庭外則有大規模抗議，原本預定7月24日舉行，提前於今天登場。

巴西新冠疫情因疫苗施打作業緩慢而加劇。據當地媒體報導，包括巴西最大城市聖保羅在內，至少13州的首府有示威抗議，數千民眾上街；媒體引述主辦單位報導稱，315個巴西城市以及15個國家境內預定串聯舉行示威抗議。

巴西民眾抗議總統波索納洛防疫差、疫苗採購有瀆職和貪腐疑雲。（路透）

此外，俄國新增679例病歿，但依舊不採取新的封鎖措施，繼續舉辦聖彼得堡的2020年歐洲國家杯足球賽等大型活動。克里姆林宮發言人佩斯科夫表示：「沒有人想要封鎖，這完全沒有爭議。」俄國自去年第一波疫情以來一直拒絕實施全面封鎖。

據報導，由於許多民眾不願意接種，並且信不過自製疫苗，俄羅斯的疫情自6月中以來日益嚴峻。俄羅斯目前僅16%接種疫苗。

越南 增914本土病例 再創高

越南今天一口氣暴增914例本土病例，創下新高紀錄。今天確診個案主要來自胡志明市，共有714人染疫。越南自去年1月疫情爆發以來，迄今共有逾1.8萬人染疫、84人死亡。值得注意的是，越南4月下旬爆發新一波本土疫情，由於和高傳染力的變種病毒有關，迄今約2個月就有超過1.5萬人染疫。

以想給英快過期疫苗…破局

以色列一批逾100萬劑的輝瑞疫苗即將於7月底到期，為了不想浪費，就向英國提議以這批疫苗交換英國9月到貨的輝瑞疫苗。以色列1日表示，這份協商因技術問題受阻，確定破局。據了解，英國沒有計畫與其他國家交換疫苗。

以色列之前也試圖與巴勒斯坦交換約100萬劑疫苗，但遭到巴勒斯坦拒絕；巴勒斯坦自治政府表示，無法接受快過期的疫苗，將等待直接從輝瑞訂購的新一批疫苗。

世界衛生組織建議各國不要丟棄過期疫苗，認為過期疫苗還能用來進行與效期相關的研究。