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印度神童又說中？以色列變種病毒肆虐、疫情恐再爆發

編譯張君堯／即時報導
此前已靠著多次預言聲名大噪的「印度神童」阿南德日前才曾預言，以色列6月20日以後有疫情會惡化，似乎一語成讖。截自YouTube／Conscience
此前已靠著多次預言聲名大噪的「印度神童」阿南德日前才曾預言，以色列6月20日以後有疫情會惡化，似乎一語成讖。截自YouTube／Conscience

以色列總理班奈特（Naftali Bennett）22日表示，新冠病毒的印度變異株「Delta病毒」持續在當地蔓延，不排除疫情重新在以色列加溫。而此前已靠著多次預言聲名大噪的「印度神童」阿南德（Abhigya Anand）日前才曾預言，以色列6月20日以後有疫情會惡化，似乎一語成讖。

《以色列時報》報導，以色列雖然疫苗接種有成，且疫情控制成效佳，近期卻仍舊因為印度Delta病毒持續蔓延，導致國內疫情升溫。總理班奈特直言「即便接種過疫苗的人也有機會被感染，甚至可將之視為疫情在以色列重新爆發」。

以色列衛生部門指出，該國22日又新增110例確診，其中包括64名兒童及青少年。日前才宣布室內可以不用戴口罩的以色列，防疫小組負責人阿什（Nachman Ash）坦言「不排出會恢復室內必須配戴口罩的規定」。

值得注意的是，「印度神童」阿南德本月3日曾預言「英國和以色列20日後會有『大事』發生」，英國首相強生（Boris Johnson）15日就表示境內感染印度Delta病毒案例不斷上升，原定21日的防疫解封計畫被迫延後至7月19日。而如今以色列當局又警告國內疫情恐再爆發，阿南德的預言似乎真的雙雙應驗。

以色列總理班奈特22日表示，新冠病毒的印度變異株「Delta病毒」持續在當地蔓延...
以色列總理班奈特22日表示，新冠病毒的印度變異株「Delta病毒」持續在當地蔓延，不排除疫情重新在以色列加溫。新華社

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