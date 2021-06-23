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各國促接種疫苗 菲總統嗆「不打就坐牢」、俄不准上班

編譯中心／綜合22日電
菲律賓總統杜特蒂揚言，拒絕接種新冠疫苗的人，將被關入大牢。（路透）
菲律賓總統杜特蒂揚言，拒絕接種新冠疫苗的人，將被關入大牢。（路透）

最早在印度發現的Delta新冠病毒變異株傳染力更強，入侵多國並引發疫情，世衛組織專家說，Delta已擴散到92國，然而疫苗卻還未到位。另一方面，菲律賓擴大疫苗接種，總統杜特蒂更揚言，拒絕接種者將被關入大牢。

菲國是亞洲疫情最嚴重的國家之一，現已有超過130萬例確診、逾2萬3000人病亡。杜特蒂今天在電視上發表談話說：「各位可以選擇，是要注射疫苗還是由我把你們送進大牢。」報導指出，在首都馬尼拉的若干疫苗注射站，民眾接種情況並不踴躍。

菲律賓總統杜特蒂揚言，拒絕接種新冠疫苗的人，將被關入大牢，圖為一名菲律賓男子在奎...
菲律賓總統杜特蒂揚言，拒絕接種新冠疫苗的人，將被關入大牢，圖為一名菲律賓男子在奎松市市政廳接種疫苗。（美聯社）

杜特蒂的電視談話與衛生官員的發言牴觸，這些官員曾說，他們籲請民眾接種疫苗，不過接種與否純屬自願。杜特蒂說：「我們國家陷入了危機，我只是對民眾不聽政府的話感到惱火。」截至6月20日，菲律賓當局已為210萬民眾施打兩劑疫苗，而政府的目標是要在今年為7000萬人完成接種。

無獨有偶，俄羅斯總統發言人佩斯科夫22日表示，沒有接種疫苗或是沒有免疫力的人都不准上班。另據路透，莫斯科市長索比亞寧同日宣布，民眾如果無法證明已接種過疫苗，或是證明過去半年的病毒檢測為陰性，就無法進入咖啡店和餐廳，新的限制措施將於6月28日開始實施。

梅克爾混打AZ、莫德納疫苗

由於英國阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）疫苗在多國都傳出嚴重的接種副作用，許多專家建議混打疫苗，保有防護力且副作用似乎較不嚴重。德國政府發言人今天表示，總理梅克爾在先前接種AZ疫苗後，第二劑已接受施打莫德納疫苗。

德國推動接種疫苗在歷經艱難起步後，近幾周進度大幅加速。截至今天為止，德國已有約1/2或是51.2%的人口接種首劑疫苗。

印尼累計染疫人數破200萬

印尼疫情升溫，21日單日確診1萬4536例，創下疫情新高峰，累計確診首度超過200萬，22日仍有超過1萬3000例新增確診，雅加達90%的病床已滿，政府正加緊提供病床數。

疫苗 疫情 杜特蒂

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